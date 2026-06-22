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Sameer Al-DOUMY / AFP

Fête de la musique : plusieurs personnes victimes de piqûres à Lyon

  • par Loane Carpano

    • 13 personnes ont été victimes de piqûre par seringue lors de la Fête de la musique à Lyon. L'une était mineure.

    C'est devenu une triste habitude. Cette année encore, plusieurs personnes ont été piquées par seringue lors de la Fête de la musique. Selon le Progrès, neuf personnes auraient été victimes de piqûres à proximité d'un bar, place Antonin Poncet (2e arr.). Plusieurs auteurs auraient été repérés et mis en fuite par la foule.

    Plus tard dans la nuit, quatre personnes ont été prises en charge après avoir été piquées. Trois à hauteur du quai de la Pêcherie (1er arr.) et une, mineure, au niveau de la station de métro Cordeliers (2e arr.).

    En parallèle, un cas d'agression sexuelle a été recensé au bar le République, dans le 2e arrondissement de Lyon.

    Lire aussi : Fête de la musique : la vente et la consommation d'alcool interdite à Lyon

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