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Métro C à Lyon
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Lyon : la ligne de métro C partiellement à l'arrêt ce lundi

  • par Loane Carpano

    • En raison d'une panne sur une rame, le métro C ne circule plus qu'entre Hénon et Croix-Rousse ce lundi 22 juin.

    Nouvelle panne sur le réseau TCL. En raison d'une panne sur une rame, la ligne de métro C est partiellement interrompue depuis 15 h 52, ce lundi 22 juin. La ligne permettant de relier Cuire au 1er arrondissement de Lyon, ne circule plus que de Hénon à Croix-Rousse.

    Afin de pallier la panne, des bus relais ont été déployés entre Cuire et Croix-Rousse. La reprise du trafic est estimée à 18 h 30.

    Les équipes TCL affirment rester "pleinement mobilisées pour rétablir un fonctionnement normal, durable et sécurisé dans les meilleurs délais."

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