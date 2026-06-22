En raison d'une panne sur une rame, le métro C ne circule plus qu'entre Hénon et Croix-Rousse ce lundi 22 juin.

Nouvelle panne sur le réseau TCL. En raison d'une panne sur une rame, la ligne de métro C est partiellement interrompue depuis 15 h 52, ce lundi 22 juin. La ligne permettant de relier Cuire au 1er arrondissement de Lyon, ne circule plus que de Hénon à Croix-Rousse.

Afin de pallier la panne, des bus relais ont été déployés entre Cuire et Croix-Rousse. La reprise du trafic est estimée à 18 h 30.

Les équipes TCL affirment rester "pleinement mobilisées pour rétablir un fonctionnement normal, durable et sécurisé dans les meilleurs délais."