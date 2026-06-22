L’entreprise grenobloise Beealp a lancé une levée de fonds participative afin de concevoir et de commercialiser un smartphone premium, circulaire et 100 % européen.

Selon le site mesinfos.fr, la jeune start-up Beealp, fondée en décembre 2024 à Grenoble (Isère), a lancé une levée de fonds participative afin de concrétiser son ambitieux projet technologique : un smartphone premium, circulaire et 100 % européen. L’entreprise iséroise s’est associée à So We Fund, plateforme pionnière et reconnue dans le domaine de l’investissement en France. L’objectif est de lever 1,5 million d’euros, dont un million d’euros via un financement participatif en actions. Le ticket d’entrée est fixé à 1 000 euros.

Cofondée par Olivier Simon, Olivier Dufour, figure de l’écosystème grenoblois, et Tristan Bauswein, Beealp avait déjà eu recours à une levée de fonds pour développer son premier produit : un smartphone dont la conception vise à réduire l’empreinte carbone des terminaux mobiles et à s’inscrire dans une logique d’économie circulaire.

En juillet 2020, Olivier Dufour a cofondé Verkor, entreprise spécialisée dans les batteries bas carbone. Tristan Bauswein, autre cofondateur de Beealp et passé notamment par le CERN et l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), apporte son expertise scientifique au projet et se charge des relations avec les clients ainsi que de la prise en compte de leurs attentes. Forts de ces expériences complémentaires, ils fondent ensemble Beealp quelques années plus tard.

L’ambition de Beealp est à la hauteur du projet : ''On se donne pour mission de recréer un champion européen du smartphone'', déclare Olivier Dufour au site mesinfos.fr, confiant dans son équipe et dans le potentiel de l’entreprise. L’objectif, selon lui, est de ''ravir des parts de marché à Samsung qui, avec Apple, s’approprie 60 % du marché''. Les équipes commerciales de Beealp pensent viser une clientèle prête à investir 500 euros ou plus dans un smartphone. Et Olivier Dufour de promettre : ''En termes de rapport qualité-prix sur le coût complet, on va être imbattables.''

Apple et Samsung n’ont qu’à bien se tenir.