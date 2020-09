Festival Lumière 2020 à Lyon : le programme disponible ce jeudi

La 12e édition du Festival Lumière aura lieu du 10 au 18 octobre prochain à Lyon. La programmation, annoncée ce mercredi 9 septembre, met à l'honneur les cinéastes belges Jean-Pierre et Luc Dardenne, lauréats du Prix Lumière 2020, mais aussi Michel Audiard.

Du 10 au 18 octobre prochain se tiendra à Lyon la 12e édition du festival Lumière, dont le sort étaient jusque-là incertain à cause des pertes financières engendrées par la crise sanitaire du coronavirus. La programmation a été annoncée ce mercredi 9 septembre au soir. Pour rappel, cette année ce sont les cinéastes belges Jean-Pierre et Luc Dardenne qui recevront le Prix Lumière 2020. Spécialistes des longs-métrages de société et connus pour leurs prises de positions humanistes, ils ont notamment réalisé Rosetta (1999) et L'Enfant (2005).

Outre le Prix Lumière, plusieurs temps forts sont prévus pour cette 12e édition. L'année 2020 marque en effet le centenaire de la naissance du prolifique dialoguiste, scénariste et réalisateur français Michel Audiard, dont les dialogues sont restés gravés dans la culture française. Les plus connus étant peut-être ceux des Tontons flingueurs (1963). Le Festival a décidé de célébrer ce centenaire avec une rétrospective de plusieurs films, choisis par le fils et le petit-fils Audiard.

Cette 12e édition mettra aussi à l'honneur le réalisateur américain Clarence Brown, bien connu de l'âge d'or d'Hollywood. L'occasion également de voir une rétrospective de la réalisatrice américaine Joan Micklin Silver dont le premier long-métrage, Hester Street (1975) fut projeté à Cannes et nommé aux Oscars. Enfin, les spectateurs pourront se régaler devant une copie restaurée de In the mood for love (2000) de Wong Kar-Wai, réalisateur hongkongais lauréat du Prix Lumière 2018.

Le programme et la billetterie seront disponibles ce jeudi 10 septembre à partir de midi sur le site du Festival Lumière. Si la soirée d'ouverture du Festival est maintenue le samedi 10 octobre à 18h, la Nuit à la halle Tony Garnier et la soirée de clôture sont encore "en attente" d'après Le Progrès.