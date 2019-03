Fermeture nocturne du tunnel sous Fourvière à Lyon cette semaine

Le tunnel le plus emprunté de l'agglomération sera fermé mardi et mercredi soir, cette semaine, pour cause de travaux. D'autres perturbations sont à prévoir sur les routes lyonnaises.

Les automobilistes devront contourner Lyon. Mardi et mercredi soir, à partir de 21 heures, et jusqu'à 6 heures du matin le lendemain, le tunnel de Fourvière sera fermé à la circulation en direction de Paris. L'autoroute A6/A7 sera ainsi fermée entre le Noeud de Saint-Fons et la Porte du Valvert.

Plus à l'Est, l'A432 connaîtra aussi des fermeture nocturne, en diredtion de Marseille cette fois. La circulation sera interdite tous les soirs de semaine, 21 heures à 6 heures le lendemain, entre l'échangeur de Mionnay et l'échangeur de Meyzieu (échangeur n°3). Cela pour permettre des travaux d'entretien de la chaussée

Au Sud-Ouest de l'agglomération, enfin, la circulation sera réduite, de nuit (21h-6h) sur l'autoroute A47, entre Givors Montrond (échangeur n°9.3) et Givors Ouest (échangeur n°10), dans les deux sens de la circulation. Cela tous les soirs de la semaine, afin de permettre des travaux d'entretien de la chaussée.

Pas de perturbations en revanche sur le boulevard périphérique nord.