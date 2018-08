Fermeture nocturne du périphérique de St-Fons à Vénissieux

Cette semaine, seule le boulevard périphérique RD383 sera fermé la nuit, à hauteur de Saint-Fons et Vénissieux.

Comme chaque semaine, des portions de périphérique sont fermées la nuit pour des travaux. Cette semaine, de lundi jusqu’à jeudi, seul le boulevard périphérique RD383 à hauteur de Saint-Fons et Vénissieux sera coupé à la circulation dans le sens nord-sud. La circulation sera interdite entre le nœud de Saint-Fons, à la jonction de l’autoroute A7 et de la route départementale 383, et entre la porte de Essarts, à la jonction de la route départementale 383 et de l’autoroute A46. Comme à l’accoutumé, cette portion sera fermée la nuit, de 21h à 6h.