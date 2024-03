Femmes créatrices d'entreprises : Orange is the new black

Douze femmes d'Auvergne-Rhône-Alpes ayant un potentiel de création d’emploi sur le territoire, une dimension numérique et/ou un impact environnemental ou social, ont été sélectionnées par Orange dans le développement de leur entreprise.

Mercredi 6 mars, Orange réunit les douze femmes entrepreneuses sélectionnées pour la 6e saison du programme éponyme. Douze femmes qui ont créé des entreprises innovantes en Auvergne-Rhône-Alpes.

"Femmes Entrepreneuses" est un dispositif d’accompagnement à l’entreprenariat féminin positif porté par Orange Digital Center. Son objectif ? Encourager et soutenir les femmes qui ont fait du numérique leur allié dans les premières années de création de leur entreprise, via un soutien personnalisé et de proximité.

Mentoring avec des managers Orange expérimentés, ateliers en ligne ou en présentiel à la carte, mise visibilité dans la presse, rencontres locales avec les écosystèmes French Tech et Tech For Good, conseils en expertise aux participantes qui souhaitent lever des fonds, etc.

"Le but, c'est de les aider à prendre pleinement leur rôle de chef d'entreprise" explique Sophie Marchand, directrice des programmes innovants chez Orange.

La richesse du groupe Orange permet de créer des passerelles au sein de son écosystème d'Open Innovation, notamment via le programme d’accélération d’Orange Fab, Women Start. À la clé, un contrat avec Orange et un accompagnement pour développer son activité à l’international.

À l'issue de la période d’accompagnement, les lauréates peuvent rejoindre le cercle des Femmes Entrepreneuses par Orange. Elles continuent ainsi à développer leur réseau et à bénéficier de services dédiés : masterclass, mentorat ponctuel, réseau de financement.

L'intégralité de l'entretien avec Sophie Marchand

Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd'hui Sophie Marchand, bonjour.

Bonjour.

Sophie Marchand vous êtes directrice des programmes innovants chez Orange. A l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, Orange donne le coup d'envoi de la 6e saison de son programme d'accompagnement "Femmes entrepreneuses" en Auvergne-Rhône-Alpes. De quels constat est né ce dispositif "Femmes entrepreneuses" ?

A l'origine, ça vient d'abord d'un constat interne. On est sur des métiers où la mixité n'est jamais acquise, parce qu'Orange est plutôt une entreprise de domaine technique. Et donc, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits en interne depuis longtemps pour plus de mixité, avec des programmes pour recruter des femmes sur des métiers techniques, pour de la promotion interne, pour sensibiliser aussi les jeunes filles aux métiers du numérique. Et fort de ces années d'engagement interne, il y a eu la volonté, chez Orange, c'était en 2018, de faire profiter aussi l'écosystème externe de ces efforts et de l'expérience qu'on avait pu acquérir sur ces sujets de mixité.

Alors "Femmes entrepreneuses", c'est une sélection de femmes que vous accompagnez. De quelle manière les accompagner-vous ?

Le but, c'est de les aider à prendre pleinement leur rôle de chef d'entreprise. On va donc déjà les accompagner sur des compétences, c'est énorme toutes les compétences qu'il faut pour être chef d'entreprise. Il faut savoir aller chercher de l'argent, savoir vendre, avoir des connaissances juridiques. Et on a aussi de l'accompagnement qu'on appelle développement personnel. La confiance en soi, le réseau la posture de chef d'entreprise.

Oui donc il y a un accompagnement assez large au final.

Alors c'est assez large, c'est vraiment du 360. Il y a aussi du mentoring : chaque entrepreneuse a, en binôme, un cadre d'Orange qui est volontaire pour aller, pendant la durée de dix mois, l'accompagner avec justement un petit peu ce regard miroir que peut apporter le mentor. Il y a aussi beaucoup de mise en visibilité. Ce sont de jeunes entreprises pas toujours très connues, donc on va aussi les mettre un petit peu sous le feu des projecteurs. On mobilise, en fait, un petit peu toute l'énergie et beaucoup aussi en sur-mesure par rapport à elles, à leur projet, pour les aider à vraiment apprendre.

Combien de femmes entrepreneuses sont sélectionnées chaque année an et sur quels critères ?

A l'échelle nationale, parce que c'est un programme national chez Orange, ce sont 100 femmes par an qui sont accompagnées. Nous, en Auvergne-Rhône-Alpes, on accompagne 10-12 femmes par an. cette année, elles sont 12. On a effectivement beaucoup de candidatures, 76 cette année pour en retenir 12. Pour les critères, déjà, on veut accompagner des femmes qui ont défini leur concept, qui sont en train d'aller rencontrer leur projet.

Elles sont déjà avancées sur leur projet.

Elles ne sont plus à se dire "tient est-ce que c'est tel concept, tel concept". Non, elles l'ont lancé, elles ont un produit ou un service à vendre. Ça, c'est en termes de maturité. Et ensuite, pour les critères, on est attaché à leur capacité à créer de l'emploi sur le territoire, c'est aussi des objectifs du programme. Et puis, on se dit qu'on va recruter des femmes qu'on est capables, nous Orange, d'aider. Soit parce qu'elles sont sur des métiers assez proches du nôtr, numérique ou digital, soit parce qu'elles ont un projet à impact social et environnemental. Et là, on sait faire le lien avec la Fondation Orange, avec nos activités RSE; d'autant plus que ce programme chez nous est porté par la RSE. Donc, voilà, en gros, c'est un programme tech et ou à impact.

Et là il n'y a pas de critère d'âge…

Alors, non, il n'y a pas de critère d'âge. Moi je constate que…

Oui alors voilà c'est quoi la moyenne ?

Exactement. Alors je vois un peu deux profils : soit des femmes assez jeunes qui sortent d'école, mais finalement je n'en ai pas tellement. Très souvent, ce sont des femmes qui ont, je ne sais pas 40-50 ans, et qui ont déjà eu une première expérience professionnelle et qui vont créer leur entreprise, soit en capitalisant sur ce qu'elles ont appris dans leur première expérience professionnelle, soit, comme je vous disais on a beaucoup d'activités impact, suite à on va dire à leur parcours de vie. Par exemple, on a une personne qui a accompagné sa maman qui était en perte d'autonomie. Et comme elle est développeuse, elle a créé un jeu vidéo pour aider les personnes âgées à garder du lien social. Ce n'est pas forcément ce qu'on attend dans une vidéo. Là, c'est vraiment pour les personnes âgées qui veulent garder du lien social. Il y a cet impact social. Et là voilà on est vraiment en lien avec son histoire, son parcours de vie. On aide aussi IA médical. Pareil, très lié à son parcours de vie et très tech en même temps. C'est un chatbot pour aider les aidants de malades d'Alzheimer. Quand vous avez un proche qui souffre de la maladie d'Alzheimer, le parcours de soins les aides auxquelles vous avez droit, etc., c'est très compliqué. Et donc elle a développé avec de l'intelligence artificielle un agent conversationnel en ligne qui va répondre à vos questions pour aider les gens, à savoir qui peut aider, à qui je dois demander de l'aide, à quel moment, etc.

Les femmes entrepreneuses que vous accompagnez ont donc quand même des profils très différents. Mais en tout cas, il y aura toujours cet impact social et environnemental.Soit de la tech soit cet impact et idéalement les deux comme sur les exemples dont on vient de parler. Merci beaucoup Sophie Marchand d'être venue nous présenter donc le dispositif d'accompagnement d'Orange Femmes entrepreneuses d'Orange. A très bientôt. Au revoir.