Fausse ordonnance et médicament à 5000 euros : il tente d'escroquer une pharmacie près de Lyon

Un homme de 19 ans a été arrêté après avoir tenté d'escroquer une pharmacie de Sainte-Foy-lès-Lyon avec une fausse ordonnance.

C'est une affaire qui remonte à septembre 2022. A l'époque, un homme âgé de 19 ans, défavorablement connu des services de police, se faisait délivrer, dans une pharmacie de Sainte-Foy-lès-Lyon, et à l'aide d'une fausse ordonnance, un médicament d'une valeur de 5218 euros.

Une escroquerie pour laquelle l'officine a déposé plainte le 3 janvier 2025. Le mise en cause a ainsi été entendu par les enquêteurs et a fini par reconnaitre les fais. La CPAM a également été entendue et a expliqué avoir fait le nécessaire pour que la pharmacie ne subisse aucun préjudice financier.

Le suspect a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour escroquerie sur organisme de protection sociale et fait l'objet d'une convocation devant la justice prévue pour le 7 avril 2025.