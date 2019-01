Plusieurs explosions ont eu lieu sur le toit d’un bâtiment de l’université Lyon 1 ce jeudi matin. Voici ce que l’on sait à la fin de journée.

Les images sont impressionnantes. Il était neuf heures ce matin quand trois explosions ont été entendues sur le campus de la Doua situé à cheval entre Lyon et Villeurbanne. Il s'agirait d'un accident qui a eu lieu sur le toit du bâtiment Mendel situé à côté de la bibliothèque universitaire. Au moment des explosions, des travaux d'étanchéités avaient lieu sur le toit du bâtiment. Trois bouteilles de gaz ont explosé à cause d'un incendie dont l'origine reste inexpliquée. 800 personnes ont été évacuées alors que les pompiers ont rapidement réussi à maîtriser l'incendie.

On compte trois blessés légers : un pompier qui a été intoxiqué par les fumées, une personne blessée à la main lors de l’évacuation et une victime d'acouphènes à cause de l'explosion. L'intervention des pompiers a duré jusque dans l'après-midi pour s'assurer que les flames ne reprennent pas. L'université a déclaré que les bâtiments Mendel et Déambulatoire étaient fermés jusqu'à nouvel ordre. Des cellules d'écoute ont été ouvertes pour les étudiants.

La doua brûle bordel.. J'espère qu'il n'y pas de blessés. Courage aux étudiants et aux pompiers pic.twitter.com/Wbdd33QDhA — Nicolas PASTY (@nicolaspasty) 17 janvier 2019