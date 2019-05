Explosion à Lyon : Gérard Collomb annonce l'arrestation d'un 2e suspect

Gérard Collomb a annoncé l’arrestation d’un 2e suspect ce lundi à Lyon dans le cadre de l’enquête sur l’explosion qui a eu lieu dans le 2e arrondissement rue Victor-Hugo vendredi dernier.

Interviewé sur BFMTV ce lundi matin, Gérard Collomb a annoncé l’arrestation d’un 2e suspect. Le maire de Lyon n’a pas donné plus d’informations. Selon le ministère de l'Intérieur, un premier suspect a été interpellé ce matin dans l'explosion qui a eu lieu à Lyon vendredi dernier rue Victor-Hugo dans le 2e arrondissement. Selon le journal Le Progrès, cet homme a été arrêté dans le 7e arrondissement de Lyon à la sortie d'un bus boulevard Yves-Farge dans le 7e arrondissement de Lyon. Cet homme serait âgé de 24 ans et serait un “élève ingénieur de nationalité algérienne et inconnu des services de police” selon Marianne.