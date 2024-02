Le permis de conduire et la carte d’identité dématérialisés. Photo : Delphine Goldsztejn

Annoncé en mai dernier et expérimenté durant le troisième trimestre 2023 dans trois départements, dont le Rhône, le permis de conduire dématérialisé se généralise sur tout le territoire ce mercredi 14 février.

Notre permis de conduire est désormais accessible depuis notre téléphone portable. Le ministère de l’Intérieur a annoncé ce mercredi à l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) la généralisation sur tout le territoire du permis de conduire dématérialisé. Le projet avait été annoncé en mai dernier, puis expérimenté dans trois départements fin 2023, le Rhône, les Hauts-de-Seine ainsi que l’Eure-et-Loir.

Aucune obligation de passer au numérique

Aujourd’hui sous le format européen d’une carte bancaire, les Français pourront désormais avoir accès à leur permis de conduire depuis l’application France Indentité et aura la même valeur que le format physique. Toutefois, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmain, a précisé au Parisien, qu’il n’y aurait "aucune obligation de passer au numérique" et que "le physique et le digital vont coexister", a-t-il ajouté.

Gérald Darmanin a également annoncé la généralisation de la carte d’identité numérique, toujours via l’application France Identité. Cette dernière permettra "de faire des démarches en ligne comme les procurations de vote." Son expérimentation devrait concerner "une cinquantaine de communes pour les élections européennes de juin prochain." Lyon devrait en faire partie, puisque le ministre aurait écrit "aux maires des dix premières grandes villes" de France afin qu’ils l’appliquent. Sa généralisation est prévue pour les municipales de 2026.