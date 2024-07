Evincé de NRJ, l'animateur Sébastien Cauet va-t-il intégrer le groupe Espace à Lyon ?

L'ex-animateur star de NRJ, Sébastien Cauet, mis en examen pour viol, a visité les locaux du Groupe Espace à Lyon.

Mis en examen pour des viols et une agression sexuelle sur quatre femmes dont trois adolescentes entre 1997 et 2014 (et récemment autorisé par la justice à exercer de nouveau en poursuivant son activité radio et télévision "dès lors qu'il n'y a pas de public"), Sébastien Cauet pourrait-il rebondir dans la région lyonnaise après avoir été écarté de la radio NRJ ?

Une "visite privée" des locaux à Lyon

C'est en tout cas ce qu'affirme le journaliste des médias Clément Garin sur son compte X qui affirme que le PDG d'Espace Group, Christophe Mahé "lui a fait visiter les locaux qui l'accueilleront à la rentrée en qualité de coordinateur des programmes".

Selon le journaliste, il n'est en revanche "pas question que Cauet refasse de l'antenne", mais se contentera d'un "rôle purement exécutif". L'animateur aurait été présenté aux équipes en fin de semaine dernière, ce que dément Christophe Mahé auprès de Lyon Capitale, tout comme la perspective d'un poste de coordinateur des programmes.

Le patron du groupe évoque plutôt une "visite privée" dans ses locaux situés dans le quartier de Confluence à Lyon le jeudi 25 juillet. De son côté, le journaliste Clément Garin assure que, si le contrat n'est pas signé, le retour de Cauet à la radio, "c'est fait". Pour rappel, Espace Group possède trois radio nationales dont Virgin Radio, ex-Virage Radio rebaptisée tout récemment suite à l'abandon de la marque par Europe 2. À Lyon, le groupe possède notamment Lyon Mag et Radio Espace.