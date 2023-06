Après trois années d'absence, Evasion Festival reviendra dans la région Lyonnaise les 24 et 25 juin 2023, sur la plage privée de l'Atol, au parc de Miribel Jonage.

Pour le plus grand bonheur des fans de musiques électroniques et après trois années d'absence marquée par la pandémie de Covid-19, Evasion Festival fait son retour. Les Lyonnais pourront revenir danser sur la plage de l'Atol, au grand parc de Miribel Jonage, près de Lyon, les samedi 24 et dimanche 25 juin.

Un festival de jour

Petite nouveauté cette année, la 5e édition du festival se déroulera uniquement de jour, et non la nuit, comme les précédentes éditions. Un nouveau format "100 % diurne, pour profiter pleinement de la plage", avaient annoncé les organisateurs en décembre dernier.

Sur les 120 mètres de plage, les festivaliers auront l'occasion de profiter des nombreuses activités sportives et ludiques proposées, à savoir, tyrolienne, beach-volley, pétanque, atelier mixologie, etc. Entre les scènes Techno, Eurodance (scène Fons), Disco, Funk, House (scène Aura), Psy Trance (scène Litus), et Minimal (scène Unda), les artistes locaux et internationaux, comme Mall Grab, Binary Digit, ou Bambi, se succéderont aux platines.

Infos pratiques :

Samedi 24 juin, de 12h à minuit

Dimanche 25 juin, de 12h à 23h

Accessible en TCL, au Grand-Parc de Miribel Jonage