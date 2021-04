Etudiants à Lyon : le gouvernement prépare "une rentrée 100 % en présentiel" dans les universités

"Dans les semaines qui viennent", l'objectif est de "repasser à 50 % de présentiel" dans les universités, a indiqué mardi la ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal, sur France Inter. Les étudiants sont actuellement autorisés à venir physiquement à la fac un jour par semaine. "Ils sont plus de 60 % à revenir", a souligné la ministre.

Le passage à une jauge de 50 % dans les semaines à venir va permettre, en vue de la rentrée de septembre, "de tester les protocoles, et regarder comment vont se mettre en place les possibilités d'autotests. On a distribué depuis lundi 800.000 autotests aux étudiants et aux personnels". Avec comme objectif, donc, "une rentrée 100 % en présentiel" dans les universités en septembre. "On aura une solution de repli en demi-jauges" pour septembre, a conclu la ministre.