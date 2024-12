Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes envisagerait de se présenter aux élections législatives anticipées. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Le Parquet national financier a indiqué s'intéresser au financement de la part de la Région Auvergne-Rhône-Alpes d'une étude d'opinion concernant Laurent Wauquiez, ancien président de Région. Le PNF avait été alerté par l'opposition socialiste à la région.

Le Parquet national financier (PNF) a élargi une enquête déjà ouverte visant Laurent Wauquiez, patron des députés LR, à une étude d'opinion le concernant commandée en 2021 par la Région Auvergne-Rhône-Alpes qu'il dirigeait, a appris mardi l'AFP de source judiciaire.

Un signalement de l'opposition

Le 22 août, le groupe d'opposition socialiste à la région avait annoncé avoir signalé au PNF des éléments qui avaient fuité d'un rapport de la Cour régionale des comptes (CRC), finalement publié le 10 octobre, concernant un contrat conclu par la collectivité avec la société d'études Mediascopie.

A lire aussi : Une étude d'opinion sur Laurent Wauquiez financée par la Région : un signalement des Socialistes

Celle-ci devait analyser "en temps réel" l'impact des interviews accordées par Laurent Wauquiez à différents médias. Pour 6.000 euros, Mediascopie a ainsi étudié la réception de propos tenus sur BFMTV en mars 2021.

Or, l'étude, réalisée pendant la campagne des élections régionales lors desquelles M. Wauquiez visait sa réélection à la tête de la Région, détaillait les affiliations politiques des sondés et "permettait d'affiner les propos du candidat en fonction des réactions d'un groupe politique donné", relevaient les auditeurs régionaux. Elle présentait "un intérêt politique personnel pour l'intéressé, mais pas nécessairement un intérêt public local", concluaient-ils, en la jugeant "problématique".

La source judiciaire a indiqué à l'AFP que ce signalement avait été joint à une enquête ouverte à l'automne 2020 par le PNF portant sur les collaborateurs employés par M. Wauquiez lorsqu'il dirigeait la région Aura et notamment sur la rémunération d'un de ses proches, Ange Sitbon. Une perquisition a eu lieu en septembre 2022 au siège de la région dans ce dossier faisant suite, déjà, à un rapport ancien de la CRC.

Le "dîner des sommets" également dans le viseur du PNF

Une autre enquête préliminaire ouverte par le PNF en décembre 2022 "pour favoritisme, recel de favoritisme et détournement de fonds publics", également suivie d'une perquisition au siège de la Région à Lyon en février 2023, porte elle sur le "dîner des sommets" de juin 2022. Ce repas fastueux a été organisé aux frais de la région avec une centaine d'invités et une facture de plus de 1.000 euros par tête.

Lire aussi : Des perquisitions menées pour des soupçons d’emplois fictifs autour de Wauquiez

L'élu LR, réélu député à la faveur de la dissolution et devenu depuis président du groupe LR à l'Assemblée nationale, a quitté la présidence de la région Aura il y a quelques semaines. Fabrice Pannekoucke l'a remplacé à la tête de la collectivité.