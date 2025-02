Et si Jean-Michel Aulas apparaissait sur la fresque des Lyonnais ?

L'emplacement laissé vacant par le retrait de l'Abbé Pierre de la Fresque des Lyonnais, dans le 1er arrondissement de Lyon, n'a toujours pas trouvé de remplaçant. À ce jour, aucune proposition n'a été avancée.

C’est officiel, Henri Grouès, connu sous le nom de l’abbé Pierre, a été écarté de la célèbre fresque des Lyonnais. Accusé de violences sexuelles par au moins trente-trois femmes, son visage ne décore plus le mur emblématique du 1er arrondissement. Il ne reste plus rien du prêtre décédé en 2007, hormis les coups de pinceau. Et maintenant ? La grande question reste : qui pour le remplacer ? Le sujet fait débat lorsqu’on interroge les Lyonnais. Certains voudraient mettre en priorité une Lyonnaise. Pas absurde quand on sait à quel point les figures féminines comptent dans l’histoire de Lyon. Un poids mal récompensé puisque la fresque compte seulement cinq femmes sur les vingt-neuf personnalités mises en avant. Parmi les noms qui reviennent le plus souvent : Lucie Aubrac, grande figure de la Résistance, ou Julie-Victoire Daubié, première femme à avoir obtenu le baccalauréat en France et pionnière de l’éducation des femmes.

D’autres noms plus contemporains semblent aussi attendus comme la mère Brazier, première femme à avoir obtenu trois étoiles pour ses deux restaurants, ou, dans un autre registre, une personnalité actuelle comme Thierry Frémaux, directeur actuel de l’institut Lumière qui contribue au rayonnement de la ville au travers du festival Lumière. Dans cette veine, d’autres évoquent Tony Parker, dont le parcours sportif incarne l’excellence et la réussite lyonnaise à l’international. Le nom de Jean-Michel Aulas, ancien président de l’Olympique lyonnais, est également avancé par certains nostalgiques des années d’or du club de Lyon.

L’idée amuse, mais elle met aussi en lumière une réflexion sérieuse : qui mérite de figurer dans la mémoire locale ? Qui pour incarner les Lyonnais et les Lyonnaises d’aujourd’hui ? Des questions, pour l’heure, sans réponse. Aucun calendrier n’étant encore annoncé par la mairie.

Lire aussi : Fresque des Lyonnais : qui aimeriez-vous voir à la place de l'Abbé Pierre ?