Escapades en région : destination Auvergne

L’Auvergne, territoire rustique et sauvage, est pleine de caractère. L’été, elle se dévoile avec des villages parmi les plus beaux de France, des activités nautiques et insolites, des randonnées plaisir et une gastronomie à ravir les plus gourmets. Entre tradition et innovation, paysages verdoyants et édifices monumentaux, les départements d’Auvergne s’illustrent de disparités et de spécificités. Cette région mérite un séjour complet pour tout découvrir. Petit tour d’horizon des plaisirs estivaux auvergnats dans les départements de l’Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme.

Survoler les volcans d’Auvergne

Vallons verdoyants, géants endormis, les volcans ont façonné le territoire auvergnat. Mais les connaissez-vous vraiment ?

Pour tout savoir de ces colosses de la nature, dont une partie est inscrite au patrimoine mondial, optez pour une balade dans les airs. La montgolfière est un formidable moyen de s’échapper quelques heures et vivre de grandes sensations. Tout en douceur, loin du tumulte de la vie active, l’énorme ballon d’air chaud décolle en silence pour un voyage inoubliable. C’est le moment idéal pour observer les animaux sauvages. Accompagné d’un guide, vous pourrez tout savoir sur tout. La montgolfière n’est pas le seul moyen de découvrir de somptueux paysages.

Pour varier les plaisirs, il est aussi possible d’admirer les volcans d’Auvergne depuis un ULM. Un baptême de l’air exceptionnel avec en prime la possibilité de planer aux côtés des oiseaux avec Christian Moullec à Coltines, dans le Cantal. Ça ne se refuse pas !

Survoler les Volcans du Velay (Haute-Loire) - 06 06 83 43 43 - www.montgolfiere-en-velay.fr

Voler avec les oiseaux à Saint-Simon (Cantal) 04 71 62 39 02 - www.voleraveclesoiseaux.com

Montgolfière dans le Puy-de-Dôme – www.auvergne-montgolfiere.com - 04 73 88 40 00

Flâner dans les ruelles pittoresques

Dispersés dans toute la région, les petits villages participent au charme de l’Auvergne traditionnelle.

Haut lieu de la moutarde, Charroux (Allier) est célèbre pour celle-ci et pour avoir été baptisé parmi les plus beaux villages de France. Les rues pavées et les boutiques de créateurs en font un lieu à ne pas manquer.

À Blesle (Haute-Loire), les anciennes maisons à colombages donnent une douce ambiance au village. Parmi les plus médiévaux d’Auvergne, il a même inspiré les réalisateurs de La Nouvelle Guerre des boutons.

Décidément, la région est une terre de cinéma. C’est à Lavaudieu (Haute-Loire) dans le seul cloître roman d’Auvergne qu’a été tourné le film Les Rivières pourpres 2. Mystérieux village au patrimoine intact, Lavaudieu est une invitation au calme et à la méditation.

À Montpeyroux (Puy-de-Dôme), la lumière se reflète dans l’arkose, une pierre blonde qui occupe tous les recoins du village. De nouvelles vignes labellisées AOP côtes d’Auvergne donnent un élan viticole à Montpeyroux. Maisons à tourelles, beffroi, remparts, Salers, dans le Cantal, vous transporte successivement au Moyen Âge puis à l’époque de la Renaissance. Un véritable joyau architectural classé parmi “Les Plus Beaux Villages de France.”

Office de Tourisme du Pays de Salers (Cantal) – 04 71 40 58 08 - https://www.salers-tourisme.fr

Office de Tourisme du Val de Sioule (Charroux, Allier) – 04 70 45 32 73 - www.valdesioule.com

Office de Tourisme de Brioude (Blesle, Haute-Loire) – 04 71 74 97 49 - www.ot-brioude.fr

Office de Tourisme du Pays d’Issoire (Montpeyroux, Puy-de-Dôme) - 04 73 89 15 90 - www.issoire-tourisme.com

Les amis de Lavaudieu (Haute-Loire) - 04 71 76 46 00 – www.abbayedelavaudieu.fr

Buller dans les eaux bienfaisantes et thermales

Flânez dans la verdure, déambulez sous les porches et tonnelles avant de découvrir le Vichy Célestins Thermal Spa (Allier). Un air de Belle Époque plane sur la ville, et pour se plonger dans l’ambiance il faut oser se jeter à l’eau. Ça tombe bien, les cures thermales y sont renommées. Bénéficiez de soins prestigieux prodigués dans un établissement cinq étoiles. En prime, une vue imprenable sur l’Allier.

Une petite soif ? Direction les sources vichyssoises. Mention spéciale à la source des Célestins, légèrement pétillante.

Vous êtes plutôt eau chaude ? Entre monts du Cantal et Aubrac, l’unique station thermale du Cantal, Caleden, à Chaudes-Aigues dispose des eaux naturellement les plus chaudes d’Europe, la plus célèbre étant la source du Par et ses 82°C qui, par sa curiosité, fait la renommée de la cité.

L’histoire de la ville est intimement liée à ses attraits thermaux. Pas moins de 32 sources y jaillissent. Non loin des thermes, le musée Géothermia raconte l’histoire des eaux thermales et de leurs bienfaits, les thermes romains, la géothermie à l’italienne. Il vous invite même à bord du Nautile pour évoquer les fonds marins...

Enfin à Châtel-Guyon (Puy-de-Dôme), la boue volcanique est mise à l’honneur. L’établissement Aïga Resort fait fort et propose aux curistes un traitement unique en Europe : le thermalisme du microbiote. Les bienfaits de l’eau peuvent venir au secours des intestins irritables. Impossible de ne pas trouver refuge parmi les neuf stations thermales d’Auvergne.

Vichy Célestins Thermal Spa à Vichy (Allier) – 04 70 30 82 00 - www.vichy-spa-hotel.fr

Caleden à Chaudes-Aigues (Cantal) – 04 71 23 51 06 - www.caleden.com

Musée Géothermia à Chaudes-Aigues (Cantal) – 04 71 23 58 76 - www.pays-saint-flour.fr

Aïga Resort Thermal à Châtel-Guyon (Puy-de-Dôme) – 04 73 86 00 08 - https://aiga-resort.com/fr/

Plonger dans l’univers du street-art

Laissé à l’abandon pendant plusieurs années, l’ancien site France Télécom de Lurcy-Lévis est devenu Street-Art-City. Plus de 22 000 m² ont été peints par des centaines d’artistes du monde entier. Dans cette oasis de culture urbaine, les curieux sont invités à déambuler au sein des 10 hectares de parc et des 128 chambres des anciens employés. Sur place, une cafétéria propose des plats chauds et du snacking. Le prix de l’entrée sert aussi à nourrir les artistes qui viennent en résidence pour compléter cette œuvre géante. À Aurillac (Cantal) aussi on aime le street-art. Du printemps jusqu’à l’automne, des artistes de renom viennent recouvrir les façades des HLM, gymnase et maisons de quartier. Le Festival du 10e art est un appel à découvrir cette culture qui prend de plus en plus de place dans nos villes. Une carte interactive permet de situer les fresques toute l’année. Libre à vous d’organiser le circuit de vos rêves, à pied ou à vélo.

Street-Art-City à Lurcy-Lévis (Allier) - 06 44 95 59 86 – www.street-art-city.com

Festival du 10e art à Aurillac (Cantal) - 06 99 36 03 22 – www.10emeart-festival.com

Batifoler dans les eaux de l’Auvergne

Les activités de canoë et de rafting sont idéales pour se rafraîchir. Au départ d’Ébreuil (Allier) jusqu’au méandre de Queuille (Puy-de-Dôme), les gorges de la Sioule serpentent à travers l’Auvergne. En pleine zone Natura 2000, elles donnent à voir la richesse d’un patrimoine naturel à couper le souffle. Une fois sur l’eau, il est aussi important de lever les yeux pour admirer les vestiges d’une autre époque, comme à Chouvigny avec son château. Les gorges de l’Allier (Haute-Loire) sont tout aussi riches avec plus de 100 km navigables.

De Monistrol-d’Allier à Brioude, les étapes sont nombreuses et permettent une multitude de trajets. Les eaux tumultueuses de cette grande rivière sauvage sont idéales pour expérimenter les sports d’eaux vives, rafting, canoë, paddle, hydrospeed ou hot dog. Au bord de l’étonnant lac naturel du Bouchet (Haute-Loire), il flaire bon l’été. Labellisé Pavillon bleu, qui atteste de la bonne qualité de l’eau, le lac est accessible gratuitement et facilement (parking à l’entrée). Le tour de ce lac fait 3 km, idéal donc pour une balade.

À Champagnac-le-Vieux (Haute-Loire), le lac bénéficie aussi du même Pavillon bleu. Petit plus, la baignade est surveillée, et les plages accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Situé dans l’Artense, région mystérieuse entre le massif du Sancy et les monts du Cantal, le lac de Lastioulles est une réserve d’eau qui possède aujourd’hui la seule plage labellisée Pavillon bleu du département du Cantal. La baignade est surveillée et une multitude d’activités nautiques sont possibles : canoë, paddle, voile, optimists, kayaks, catamarans… En parallèle, un centre de pêche permet la découverte et la pratique de la pêche.

Office de Tourisme de Sumène-Artense (Cantal) – 04 71 78 76 33 - www.tourisme-sumene-artense.com

Office de Tourisme du Val de Sioule (Ébreuil – Allier) – 04 70 90 77 55 - www.valdesioule.com

Office du Tourisme des Gorges de l’Allier - www.gorges-allier.com

Voyager à travers le monde sans prendre l’avion

Petite astuce pour ne jamais s’ennuyer : faire preuve d’imagination. Aux confins de plusieurs zones géographiques, le territoire rassemble des trésors.

Autour du lac du Bouchet (Haute-Loire) et du lac du Pêcher (Cantal), la végétation est si dense qu’il est impossible de ne pas perdre son regard dans la forêt. À l’automne, elle donne des reflets dorés et cuivrés aux étendues d’eau. À cet instant, impossible de ne pas se croire au Canada.

Toujours sur le continent nord-américain, ne rêvez plus des canyons du Colorado, visitez-les. Les ravins de Corbœuf (Haute-Loire) sont dotés de reflets bleus intenses grâce à l’argile présente dans les sols.

Dans la vallée des Saints (Puy-de-Dôme), ce sont les camaïeux de rouge qui dominent. Plus exotique encore, Noyant-d’Allier (Allier) invite à un voyage au Vietnam. En plein cœur du village bourbonnais, pénétrez dans une véritable pagode bouddhiste. Ces merveilles venues d’Orient ont été construites par une communauté rapatriée installée après la guerre d’Indochine. La vue est surprenante, l’univers sonore aussi, puisque le temple est un vrai lieu de culte.

Plus au sud, vous atteignez la Mongolie, principalement connue pour ses étendues de terre infinie. Les steppes mongoles ont un charme qui rappelle forcément le plateau du Cézallier (Puy-de-Dôme et Cantal). Respirez, c’est l’air des plaines qui entre dans vos poumons.

Située à mi-chemin entre Clermont-Ferrand et Aurillac, au cœur du Parc des Volcans d’Auvergne, Marcenat (Cantal) abrite le monastère orthodoxe de la mère de Dieu Znaménié. Dépendance du patriarcat de Moscou, ce site est particulièrement propice à la prière et à la méditation.

Pagode de Noyant-d’Allier (Allier) - www.pagodenoyantdallier.fr

Monastère orthodoxe - Marcenat (Cantal) - 04 71 78 84 68 - www.hautesterrestourisme.fr

Gastronomie auvergnate

Ne quittez pas l’Auvergne sans goûter aux spécialités locales. Aux commandes, quatre chefs étoilés subliment les produits du terroir.

Direction la Maison Marcon, où Régis et Jacques triplement étoilés travaillent entre innovation et saveurs traditionnelles, dans le petit village de Saint-Bonnet-le-Froid. Laissez-vous guider par les grands chefs en optant pour un menu découverte à la table étoilée.

À Chaudes-Aigues (Cantal) les fins palais n’ont qu’à bien se tenir. Au château de Couffour, dont la tour a été classée monument historique, Serge Vieira allie authenticité et gastronomie inspirée. Classé Relais & Châteaux et doublement étoilé Michelin, le restaurant des époux Vieira est un lieu de plaisir où la cuisine est gourmande et raffinée.

À Durtol (Puy-de-Dôme), le chef Xavier Beaudiment fait la part belle aux végétaux du territoire.

À Montluçon (Allier), le chef étoilé Olivier Valade propose une cuisine entre terre et mer, dans un lieu d’exception, le château Saint-Jean.

Les Maisons Marcon*** – Saint-Bonnet-le-Froid (Haute-Loire) – 04 71 59 93 72 - www.lesmaisonsmarcon.fr

Le Couffour** (chef Vieira) - Chaudes-Aigues (Cantal) – 04 71 20 73 85 - sergevieira.com/

Le Pré** (chef Beaudiment) - Durtol (Puy-de-Dôme) – 04 73 19 25 00 - www.restaurant-lepre.com

Le Château Saint-Jean* - Montluçon (Allier) – 04 70 03 26 57 - www.chateau-saint-jean.com

S’endormir dans un lieu pas comme les autres

Les vacances c’est aussi le moment idéal pour tenter de nouvelles expériences et s’essayer aux logements insolites. Petit florilège ici des lieux pas comme les autres.

À La Sauvetat (Puy-de-Dôme), Valérie Richard a ouvert trois chambres d’hôte dans une magnifique demeure du XVIIIe siècle. Décorée avec goût par une passionnée de brocantes, cette vieille bâtisse dégage des airs de “comme à la maison” et les hôtes apprécient tout particulièrement l’accueil chaleureux de Valérie Richard.

Dans le Cantal, immersion garantie dans la vie d’alpage avec le magnifique Buron de la Chambe. Ancestrale petite maison de pierres, les burons servaient de refuge aux alpagistes. Entièrement rénové, ce buron plonge les curieux dans une ambiance traditionnelle, entre luxe et respect des rites d’antan.

Direction maintenant la Haute-Loire pour renouer avec ses souvenirs d’enfance. Le domaine de la Roche aux Fées propose de petits hébergements en bois, proches des cabanes. Ambiance cocooning assurée. Le grand atout, c’est une terrasse panoramique qui donne sur les sommets du Haut-Lignon et un sauna peu ordinaire, dans un tonneau.

Enfin, à ceux qui rêvent d’exotisme, il ne faut pas manquer Le PAL (Allier) et ses lodges africains en pleine brousse. Au milieu des enclos des animaux, passez une nuit comme dans la savane. Hippopotames, zèbres et gnous s’éveilleront sous vos yeux. Il existe aussi le tout nouvel hôtel Le PAL Savana Reserve avec ses suites familiales.

Domaine de Chalaniat - 14, rue de Pranly - La Sauvetat – 06 23 27 32 18 - www.domainedechalaniat.com

Buron de la Chambe - Saint-Jacques-des-Blats – 06 63 16 53 56 - www.burondelachambe.com

La Roche aux Fées - Lieu-dit Brossettes - Lapte – 04 71 65 69 82 - la-rocheaux-fees.jimdo.com

Le PAL - Dompierre-sur-Besbre - 04 70 42 68 10 – www.lepal.com

Faire le plein de lumières

Pour mettre en avant neuf de ses monuments incontournables, le Puy-en-Velay (Haute-Loire) se pare de lumières tous les soirs, de mai à septembre. Cathédrale, places, jardin botanique ou cheminée volcanique de plus de deux millions d’années, tous les recoins sont mis en lumière. Pendant deux heures, les riverains profitent du spectacle gratuit. La nuit vous appartient.

Si vraiment vous n’en avez pas assez, il faut alors migrer vers l’Allier. À Montluçon, Moulins, Vichy, Cusset, Néris-les-Bains et Commentry (à l’été 2021, il y aura aussi Bourbon-l’Archambault et Châtel-Montagne), l’histoire de ce département hétérogène prend vie en son et en lumière. La présence des Bourbons, le thermalisme, l’industrie… Les époques sont découpées et animées par le travail méticuleux des artistes. Ces saynètes de lumière se répètent chaque soir et, là encore, elles sont gratuites.

Ce genre d’installation vous plait ? Alors il ne faut pas manquer Le Spectacle “Terre de Géants” dans l’écrin de la Chapelle Numérique Saint-Alexis au Puy-en-Velay.

Dans un monument fraîchement restauré, embarquez pour l’aventure à bord d’un aéronef accompagné d’Alice et d’Alec, un géant. Cette toute nouvelle attraction mêlant spectacle numérique et parcours ludique propose un voyage éblouissant pour tous afin de partir à la conquête des secrets de la Haute-Loire.

Terre de Géants - Ouverture été 2021 au Puy-en-Velay – chapelle-numérique.fr

Puy de Lumières - Tous les jours du 1er juillet au 12 septembre - www.puydelumieres.fr

Lumières sur le Bourbonnais - Tous les soirs de l’été 2021 - www.lumieres-bourbonnais.com

Événements estivaux

• Fêtes Renaissance du Roi de l’Oiseau - Le Puy-en-Velay

Du 15 au 19 septembre 2021

Plus grande manifestation de la Renaissance en France.

• Horizons - Arts Nature en Sancy

Du 12 juin au 19 septembre

Exposition à ciel ouvert de 12 œuvres d’art contemporaines en plein cœur du massif du Sancy.

• 13e édition de “Vichy fête Napoléon III”

Les 11, 12 et 13 juin 2021 à Vichy

Une grande fête historique Second Empire mêlant reconstitutions, musique, danse, gastronomie, élégance et bien d’autres surprises…

• Festival Caillou Costaud

Le 10 juillet 2021 à Pierrefort

Festival de musiques rural mais pas banal.

Pour organiser votre voyage

Pour tout prévoir, rendez-vous sur le site auvergne-destination.com. Les bonnes adresses, les points d’intérêts et toutes les informations nécessaires à un bon séjour dans l’Auvergne sont disponibles en ligne. À vous maintenant de partir à la découverte de l’Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme.