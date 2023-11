3 500 chevaux et 180 000 visiteurs sont attendus à Eurexpo du 1er au 5 novembre pour Equita Lyon, le plus grand événement indoor français consacré à l'équitation.

Le salon Equita Lyon établit son paddock entre Rhône et Saône, pendant cinq jours, du mercredi 1er novembre au dimanche 5 novembre.

Pour cette 29e édition, GL Events Equestrian Sports (Saut Hermès, Printemps des sports équestres, prestataire des épreuves d’équitation et para equitation pour les prochains Jeux olympiques de Paris) remet le pied à l'étrier au plus grand nombre.

Equita Lyon se propose de transformer les 140 000 m2 d'Eurexpo (l'équivalent de 29 terrains de foot) en "plus grande écurie éphémère d'Europe". 180 000 visiteurs avaient foulé le sable d'Eurexp en 2022.

Onze carrières qui accueilleront 3 500 chevaux de quarante races, quatre coupes du monde (obstacle, dressage, attelage et poneys), les plus grandes écoles et académies équestres du monde, comme le cadre Noir de Saumur ou l'Ecole royale andalouse, l'un des plus importants rassemblements d'équitation western en-dehors du continent américain.

"3 500 chevaux sur cinq jours, c'est considérable"

Sylvie Robert, directrice d'Equita Lyon

Troisième fédération française de sport, après le foot et le tennis, avec près de 700 000 pratiquants licenciés, et 2 millions de pratiquants, l'équitation est une filière particulièrement dynamique en Auvergne-Rhône-Alpes.

Selon le Conseil de la filière cheval Auvergne-Rhône-Alpes, la filière équine régionale dégage un chiffre d'affaires d'environ 1,2 milliard d'euros (470 millions d'euros issus des 6 400 entreprises de la région et 732 millions d'euros de paris PMU). La filière auralpine représente 14 000 personnes employées et près de 5 000 bénévoles, soit environ 19 000 personnes impliquées dans le secteur du cheval. 76 000 équidés recensés dans les entreprises valorisent 150 000 ha. Il faut ajouter environ 100 000 équidés chez les particuliers (estimation).

Au global, "près de 140 000 personnes gravitent autour du cheval en Auvergne-Rhône-Alpes" ajoute Sylvie Robert, directrice de GL Events Equestrian Sports et du salon Equita Lyon.

Repères Equita Lyon

- Eurexpo, du 1er au 5 novembre

- 3 500 chevaux, 40 races

- 2 200 boxes

- 750 exposants et éleveurs

- 11 carrières animées en continu

- 4 coupes du monde (obstacle, dressage, attelage, poneys)

- 180 000 visiteurs

- Nocturne jusqu'à 22 heures, samedi 4 novembre.

- Gratuit pour les - 6 ans, 6 à 12 ans 14€, plein tarif 23€, Pass 5 jours 69€, pass Famille (2 adultes + 2 enfants) 60€

Retranscription intégrale de l'entretien avec Sylvie Robert

Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous recevons aujourd'hui Sylvie Robert. Bonjour.

Bonjour.

Sylvie Robert, vous êtes directrice d'Equita Lyon, le salon du cheval. C'est le plus grand événement indoor français consacré à l'équitation, la plus grande écurie éphémère d'Europe. Equita Lyon se tient à Eurexpo du 1er au 5 novembre. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques chiffres sur ce salon qui est ce qu'on disait, qui est un des plus grands français et européens ?

Oui, c'est un des plus grands européens. Donc on va être là dans la 29e édition qui démarre mercredi 1er novembre et aussi le Longines Equita Lyon Concours Épique International, en fait, puisque nous sommes parrainés par la marque horlogère Longines. Donc le salon du cheval de Lyon est un salon qui a regroupé en 2022 près de 180 000 visiteurs.

Donc un des plus gros salons lyonnais.

Un des plus gros salons lyonnais, oui, tout à fait. Avec bon, il y a le Sirha, Pollutec, enfin des gros salons aussi, mais qui sont plus des salons professionnels. Ensuite, ce salon regroupe 2 200 boxes installés sur le site. Les boxes sont les petites cabanes pour les chevaux. Et du coup, on reçoit près de 3 500 chevaux sur cinq jours. Donc c'est considérable. Effectivement, c'est une grande écurie.

Alors justement, c'est vous qui m'attendez la perche, mais 3 500 chevaux, j'imagine qu'il y a une logistique quand même derrière, très importante. Comment ça fonctionne pour le transport des chevaux et pour bien-être à la santé des chevaux, justement.

Bien sûr. Alors le transport des chevaux, les chevaux sont véhiculés par leur propriétaire ou alors les centres équestres ou les écuries de concours ou les éleveurs, ça dépend, enfin, ils viennent avec leur propriétaire. Ensuite, ils sont tous vaccinés avec un certificat de bonne santé. Ils ont une visite vétérinaire à l'arrivée, on prend la température à l'arrivée. Sur les compétitions internationales, il y a une visite vétérinaire pour être sûr que les chevaux ne boîtent pas, ne soient pas malades, parce qu'il ne faudrait pas qu'on puisse avoir la moindre épidémie dans le salon. Donc voilà, ils sont tous en état parfait.

Il y a un pôle vétérinaire sur place ?

Sur chaque entrée, il y a un pôle vétérinaire par chaque pôle, en fait. Le pôle élevage, le pôle compétition, le pôle western, puisque dans le salon, il y a plusieurs pôles.Donc parce qu'effectivement, 3500 chevaux sur cinq jours, c'est beaucoup.

Vous le disiez, le nombre de visiteurs quand même est conséquent. Et sur, vous me direz si je m'en trompe, sur une superficie de 140 000 mètres carrés, c'est équivaut à 29 terrains de foot, c'est ça ?

Oui, exactement. C'est tout Eurexpo en fait. Ça donne un peu l'ampleur.

Comment un événement comme celui-ci s'organise ? Parce qu'on parlait de la logistique purement équine, mais sur une globalité comme ça, comment on fait, comment ça s'organise, combien de mois à l'avance ?

En fait, on est une équipe de 19 personnes, à temps plein sur l'entreprise que je dirige, qui est une filiale du groupe GL Events, Equestrian Sport en charge de l'organisation de tous les événements équestres du groupe. Donc quand on parle événement équestre du groupe, c'est donc le salon Equita Lyon, c'est aussi pour le compte de la maison Hermès, Le Saut Hermès au Grand Palais - éphémère, cette année encore, jusqu'à la remise en route du Grand Palais en 2025 -, c'est Le Printemps des sports équestres, qui est un concours épique qui se déroule à Fontainebleau au mois d'avril. Et on a aussi également remporté l'appel d'offres des Jeux Olympiques de Paris 2024 au château de Versailles.

Le pôle Equestrian Sport est un pôle en plein développement chez GL ?

Exactement, donc on appartient bien entendu au groupe GL Events. Oui, donc organisation, grosse organisation.

Surtout, vous me direz si je me trompe ou pas. Apparemment Equita Lyon, c'est un des deux, il fait partie des deux événements de la planète qui accueille autant de coupes du monde.

Oui, tout à fait, exactement, puisqu'on accueille quatre Coupes du Monde, c'est ça. Une Coupe du Monde, la Longines FEI World Cup Jumping, qui est une coupe de saut d'obstacle parrainée par Longines, une coupe du monde de dressage, une coupe du monde d'attelage qui est parrainée par la Laiterie de Montaigu et une coupe du monde de poneys, les Jumping Ponies' Trophy.

La filière Auvergne-en-Alpes, c'est combien de personnes qui gravitent autour du cheval ?

Alors c'est à peu près 140 000 personnes qui gravitent autour du cheval. La Région Rhône-Alpes-Auvergne est la deuxième région de France au niveau de la filière équestre. Et il faut savoir également que l'équitation est la 3e fédération française de sport, après le foot et le tennis, avec près de 700 000 pratiquants licenciés, et jusqu'à 2 millions de pratiquants. Il faut savoir que de nombreuses personnes ont des chevaux chez eux, peuvent pratiquer l'équitation comme ça, en ayant des chevaux chez eux, sans avoir de licence. Donc c'est une très grosse filière économique et de pratiques sportives et de pratiques.

D'où l'intérêt effectivement de ce salon du cheval Equita Lyon, je vous le rappelle, donc du 1er au 5 novembre à Eurexpo. Ça vaut le coup d'y aller parce qu'il y a effectivement, pour ceux qui aiment la compétition, pour ceux qui aiment les démonstrations westernes et pour les petits, pour les plus grands, en tout cas pour les spectacles effectivement, vous dites. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, à très bientôt, au revoir. Merci.