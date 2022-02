Encore une journée ensoleillée ce lundi 28 février à Lyon

Installé depuis plusieurs jours au-dessus de Lyon, le soleil continuera de briller haut ce lundi 28 février dans un ciel lyonnais exempt de nuages.

La semaine commence comme la précédente s’est terminée, sous un soleil radieux. Ce lundi 28 février, il fera une nouvelle fois très beau à Lyon où les nuages ne devraient pas venir voiler le ciel lyonnais selon les prévisions de Météo France.

Du côté des températures, le début de matinée reste très frais avec des températures négatives jusqu’à 7 heures et pas plus de 6 degrés avant 10 heures. À partir de 13 heures, les rayons du soleil devraient toutefois commencer à réchauffer les passants, il fera jusque’à 13 degrés au plus fort de l’après-midi avec une légère brise.