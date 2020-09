En raison du coronavirus, le Lyon urban trail 2020 annulé

Le Lyon urban trail et le Lyon urban train by night, prévus le 31 octobre et le 1er novembre, sont annulés en raison du coronavirus.

Les évènements, très populaires, rassemblent plus de 5000 personnes chaque année.

Or, la jauge d’autorisation des grands rassemblements a été abaissée de 5 000 à 1 000 personnes au maximum dans le Rhône lundi par le Préfet. Ce qui rend impossible l'organisation des évènements.