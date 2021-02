La Fête du livre jeunesse et le festival "Les invites" de Villeurbanne sont reportés en raison du contexte sanitaire. La fête du livre jeunesse, qui devait avoir lieu au mois de mars 2021, est reportée au mois de juin.

La 22e édition de la Fête du livre jeunesse de Villeurbanne, initialement prévue le 27 et 28 mars 2021 autour du thème « Pas si bêtes ! », est reportée du 16 au 20 juin.

"La ville de Villeurbanne a décidé de ce report pour préserver l’échange direct avec les auteurs, autrices, illustrateurs et illustratrices, maintenir les spectacles, les ateliers, les séances de dédicaces qui donnent envie de lire et permettent aux enfants d’aiguiser leur curiosité sur le monde qui les entoure", explique la ville de Villeurbanne. Avec le thème « Pas si bêtes ! », se pose la question de la représentation des animaux, et de manière sous-jacente celle de l’humanité, dans la littérature jeunesse. L'invité d'honneur est Antoine Guilloppé.

Le festival "Les Invites" de Villeurbanne, un festival gratuit de musique et des arts de la rue, aura lieu du 16 au 19 septembre 2021.

