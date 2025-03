Selon l'Insee, entre 2017 et 2022, l'écart de salaire entre femmes et hommes a diminué en Auvergne-Rhône-Alpes, même s'il reste de l'ordre de 25 %.

Dans une étude nationale publiée mardi 4 mars, l'Insee notait que l'écart de revenu salarial entre les femmes et les hommes a diminué d'un tiers entre 1995 et 2023. Une donnée qui, entre 2017 et 2022, se confirme à l'échelle régionale. Selon l'Insee Auvergne-Rhône-Alpes, dans un baromètre publié vendredi 7 mars, l'écart de salaire moyen (en équivalent temps plein) des femmes par rapport aux hommes a diminué de 3,7 points en 5 ans. Il atteint ainsi une moyenne de 13,7 % en 2022, toujours en équivalent temps plein.

Pour autant, cet écart reste très important lorsque l'équivalent temps plein n'est pas pris en compte, puisque 92 % des hommes sont en temps complet contre 72 % des femmes. En 2022, le salaire mensuel net moyen des hommes dans le secteur privé s'élevait ainsi à 2 008 euros contre 1 515 pour celui des femmes, soit une différence de 25 %.

"Parmi les 10 % des salaires les plus bas (premier décile), les femmes représentent 53 % des effectifs. Cette tendance s’inverse dès le troisième décile, où les femmes deviennent minoritaires, représentant 47 % des effectifs", ajoute cette nouvelle étude régionale.

Lire aussi : "Une dynamique de l'emploi grippée" en Auvergne-Rhône-Alpes selon l'Insee

Peu d'écart chez les employés

"Cet écart persistant s’explique par une surreprésentation féminine dans des emplois moins rémunérés et des trajectoires de carrière différentes", souligne l'Insee régionale. En 2022, toujours, l'écart entre hommes et femmes est très disparate en fonction de l'âge et des catégories socioprofessionnelles.

Pour les cadres de moins de 30 ans, par exemple, cet écart est seulement de 3,4 % dans la région. Pour les cadres de plus de 50 ans, en revanche, il grimpe à 20,5 %. Les employés sont les moins touchés par cette différence, avec 4,3 % d'écart en moyenne.

Lire aussi : Où faut-il travailler en Auvergne-Rhône-Alpes pour obtenir un meilleur salaire dans le secteur privé ?