Au lendemain de son coup de sang contre l'arbitre d'OL-Brest, Paulo Fonseca, entraineur de l'Olympique Lyonnais a été sanctionné en interne par le club.

Ce sont des images qui avaient choqué et qui avaient presque éclipsé la victoire précieuse de l'OL face à Brest au Groupama Stadium ce dimanche. Des images déplorables pour l'image du club lyonnais et plus généralement pour l'image du football français.

Alors qu'on jouait les dernières secondes de la partie Paulo Fonseca avait totalement perdu les pédales et était venu intimider physiquement l'arbitre de la rencontre Benoît Millot, front contre front après que ce dernier avait décidé d'exclure du terrain l'entraineur rhodanien pour une nouvelle contestation très virulente. Il avait fallu l'intervention de plusieurs joueurs lyonnais et des agents de sécurité du club pour écarter l'entraineur de l'OL et le ramener, quelque peu, à la raison.

Des excuses en attendant une lourde sanction

Si dans les heures qui avaient suivi ce triste épisode le coach portugais s'était excusé pour son coup de sang, la séquence avait fait réagir le monde du football français. Ce lundi 3 mars, au lendemain du match, et en marge d'une réunion de la Fédération Française de Football, Laurent Prud'homme, directeur général de l'OL, a expliqué que le coach lyonnais avait été sanctionné en interne.

"A l'Olympique Lyonnais, quand il y a des problèmes de comportement, que ça concerne un joueur, un membre du staff, un entraîneur, moi éventuellement, il y a des sanctions qui sont prévues, bien sûr. Une sanction financière? C'est une sanction en interne, on communiquera peut-être plus tard là-dessus" a expliqué à nos confrères de RMC le DG de l'OL.

Une première sanction interne au club en attendant de connaitre la sanction infligée par la Ligue de Football Professionnel à l'entraineur lyonnais. Paulo Fonseca est convoqué ce mercredi 5 mars par la commission de discipline de la LFP pour s'expliquer sur son geste. Le Portugais risque une très lourde suspension, qui pourrait aller jusqu'à 7 mois, d'autant que Benoit Millot a dénonce chez nos confrères de L'Equipe une "intimidation physique" de la part du coach lyonnais.

Un nouvel incident qui intervient dans un contexte de très fortes tensions autour de l'arbitrage en Ligue 1. La semaine dernière, Pablo Longoria, président de l'Olympique de Marseille, avait parlé de "corruption" autour de l'arbitrage après la défaite de Marseille à Auxerre (3-0). Le dirigeant marseillais avait été suspendu 15 matchs par la commission de discipline de la LFP.