En 2050 : Lyon subira le même climat que le sud de l'Australie aujourd'hui

Dans une nouvelle publication scientifique, des chercheurs ont tenté de rapprocher le possible climat des villes en 2050 à celui d'autres métropoles aujourd'hui. Selon eux, dans 31 ans, il fera aussi chaud à Lyon qu'actuellement dans le sud de l'Australie.

Les chercheurs de l'université ETH Zurich viennent de publier dans la revue scientifique PLOS ONE une étude sur l'évolution du climat d'ici 2050. En partant du scénario le plus optimiste en matière de réchauffement, ils comparent le climat que pourraient connaitre les villes en 2050 à celui d'autres métropoles aujourd'hui.

Ainsi, selon eux, Londres 2050 subira les températures de Madrid actuellement. Il fera aussi chaud à Stockholm que Budapest aujourd'hui. D'après leurs conclusions 77 % des villes connaîtront un changement majeur, les autres seront également impactées par des modifications de leur climat.

Les chercheurs se sont ainsi penchés sur un possible scénario pour Lyon. En conservant le scénario le plus optimiste, en 2050, le climat serait celui de Canberra aujourd'hui dans le Sud-Est de l'Australie. La température moyenne grimperait de 1,82 degré par rapport aux années 2000. Les saisons seraient également plus sèches. En moyenne aujourd'hui autour de 833 par an, elles seraient de 741 mm en 2050 d'après les chercheurs. Une nouvelle fois, ces données ne prennent pas en compte les îlots de chaleur. Si rien ne change, il pourrait faire bien plus chaud dans le centre de Lyon à cause de l'omniprésente du béton et du goudron qui emmagasinent la chaleur toute la journée empêchant la ville de se refroidir la nuit.

L'étude est disponible ici (en anglais).