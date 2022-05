Après Edith Cresson, en 1991, Elisabeth Borne est la 2e Première Ministre de la République Française.

Emmanuel Macron a nommé lundi Première Ministre Elisabeth Borne en remplacement de Jean Castex, a annoncé l'Elysée. Elle était jusqu'à présent ministre du Travail.

"Le Président de la République a nommé Mme Elisabeth Borne Première ministre et l’a chargée de former un gouvernement", a expliqué l'Elysée dans un communiqué. "C’est le choix de la compétence au service de la France, d'une femme de conviction, d’action et de réalisation", a ajouté la Présidence de la République.

Elisabeth Borne est la 2e femme à occuper ce poste de Première Ministre, après Edith Cresson (1991-1992).