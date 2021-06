Élections régionales : 22,80 % de participation dans le Rhône et la Métropole de Lyon à 17h

La participation au premier tour des élections régionales et départementales est en forte baisse par rapport à 2015 dans le Rhône et la Métropole de Lyon.

Le taux de participation aux élections régionales 2021 dans la Métropole de Lyon et le Rhône est de 22,80 %. En 2015 à 17h, dans la section du Rhône enregistrait 48,39 % de participation et 42,68 % dans la Métropole de Lyon.

La participation des électeurs au premier tour des régionales et départementales 2021 dans le Rhône et la Métropole de Lyon est de 11,86 % à midi. Beaucoup moins que pour les régionales de décembre 2015 : 19,2 % dans le Rhône et 17,49 % dans la Métropole de Lyon à 12h. Quant aux départementales 2015, les chiffres de la participation en 2015 s'élevaient à 22,17 % dans le Rhône à 12h. Aux élections métropolitaines de 2020 (couplées avec les municipales), 16,69 % des électeurs avaient voté à midi.