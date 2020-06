Elections à Lyon : soirée électorale du 2e tour et résultats en direct

Après l'entre-deux-tours le plus long et un record d'abstention, ce dimanche soir, nous connaîtrons peut-être le dénouement des élections municipales et métropolitaines de Lyon. Seuls des résultats nets permettront de savoir qui sera le futur maire de Lyon, ou celui qui deviendra président de la métropole. Dans le cas contraire, il faudra s'en remettre au 3e tour. Suivez la soirée électorale et les résultats en direct avec nous.

Ce devait être un scrutin historique où pour la première fois, les habitants de la métropole de Lyon ont été invités à voter deux fois : les municipales , et les métropolitaines avec une liste de circonscription qui élira avec les autres le futur président de la métropole.

Au final, la crise du coronavirus COVID-19 a bouleversé ce scénario, avec un entre-deux-tours de plus de trois mois et des taux d'abstentions records, où plus de la moitié des électeurs ne sont pas allés voter. Dans ce contexte inédit, quels seront les visages des futurs conseils municipaux ? Le vert Grégory Doucet va-t-il l'emporter sur Yann Cucherat (alliance Collomb et LR) ou Georges Képénékian (sans étiquette) ?

Que se passera-t-il pour le conseil métropolitain ? Pour ce dernier, un candidat parviendra-t-il à obtenir ce soir la majorité nécessaire pour le troisième tour ou devra-t-il passer des accords ? Cette même majorité est à 76 sièges sur 150. Que ce soit pour Bruno Bernard (EELV avec la gauche), François-Noël Buffet (alliance Collomb et LR) ou David Kimelfeld (sans étiquette), la réponse pourrait ne pas être claire ce dimanche soir, en attendant le conseil métropolitain du 2 juillet.

