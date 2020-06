Élections à Lyon : des tags antisémites sur des affiches de David Kimelfeld

Le député du Rhône Thomas Rudigoz a dénoncé ce matin les tags antisémites inscrits sur des affiches du président de la métropole de Lyon.

Des tags antisémites ont été inscrits sur les affiches électorales de David Kimelfeld cette nuit, a dénoncé le député Thomas Rudigoz, par ailleurs soutien du président de la métropole de Lyon. “Ces dégradations antisémites des affiches électorales de David Kimelfeld sont abjectes, elles rappellent des heures sombres de notre Histoire. Ces démons antisémites errent toujours dans l'esprit et la pensée de certains”, a-t-il réagi. Les affiches en questions étaient collées dans la circonscription Lyon-Centre où David Kimelfeld est tête de liste.

“Je dénonce de tels actes avec la plus grande fermeté et je souhaite que les auteurs de ces faits puissent être interpellés rapidement et jugés avec la plus grande sévérité”, a ajouté l'élu du 5e.