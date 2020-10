Élection régionale 2021 : les deux têtes de liste écologistes dévoilées

Fabienne Grebert, élue à la région et à Annecy et Grégoire Verrière, responsable nationale de Jeunes Génération-s vont mener ensemble la liste écologiste aux élections régionales de 2021.

Les deux têtes de liste écologistes pour les élections régionales de mars 2021 ont été dévoilées ce samedi 3 octobre. Il s’agit de Fabienne Grébert, conseillère régionale depuis 2015 au sein du groupe Rassemblement citoyen écologiste & solidaire et élue municipale d’Annecy et de Grégoire Verrière, apiculteur du Puy-de-Dôme et responsable national de Jeunes Génération-s.

Ce dernier, via Twitter, a exprimé sa volonté de faire de l'Auvergne Rhône-Alpes, "une région résiliente et solidaire". La tête de liste officielle sera connue dans les prochaines semaines, dans le but d’assurer la parité des candidats écologistes au niveau national.