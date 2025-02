Eboulement en Savoie : l'offre de trains renforcée en direction des stations de ski

L'offre de trains sera renforcée pour le début des vacances scolaires après l'éboulement survenu sur la principale route d'accès aux stations de ski de la Tarentaise.

La Région Auvergne-Rhône-Alpes et la SNCF vont mettre des trains supplémentaires en direction des montagnes savoyardes de la Tarentaise, alors qu'un éboulement ayant amputé la principale route d'accès aux stations de ski fait craindre de fortes perturbations pour le début des vacances scolaires.

900 places supplémentaires ce week-end

Dès vendredi, "la Région met en place une augmentation d'offre composée d'un ajout de trains supplémentaires et de renforts de capacité", a-t-elle indiqué à l'AFP. Ainsi un train est ajouté dans les deux sens entre Chambéry et Bourg-Saint-Maurice vendredi soir, et deux trains dans la journée de samedi. Les billets seront mis en vente mercredi.

De plus, les capacités de trois trains sont renforcées, soit 900 places supplémentaires au cours du week-end sur ce trajet, explique la Région. Par ailleurs, un renforcement de l'offre de trains entre ces deux villes les jours de semaine est à l'étude, ajoute la collectivité.

Le directeur de TGV-Intercités Alain Krakovitch a de son côté annoncé sur X la mise en place d'un aller-retour supplémentaire entre Paris et Bourg-Saint-Maurice "pendant les 4 semaines des vacances scolaires, soit proposer un millier de places supplémentaires chaque jour et dans chaque sens".

C'était une demande des élus locaux, soutenus par le ministre des Transports Philippe Tabarot, "pour que ceux qui avaient prévu de partir en vacances ne soient pas laissés sans solution", explique le ministre sur X.

L'éboulement de plusieurs gros rochers samedi sur la RN90, qui permet d'accéder aux stations de ski de la Tarentaise (les 3 Vallées, Tignes, Val d'Isère, La Plagne, Les Arcs, La Rosière), a provoqué d'importants embouteillages tout le week-end.

L'accès aux stations reste possible par la route via une déviation par un tunnel habituellement réservée à la descente. Les résultats d'une expertise et les détails sur les travaux de sécurisation de la falaise fragilisée sont attendus dans la semaine, alors que se profile dès vendredi soir le début des vacances scolaires, pour la première zone concernée.