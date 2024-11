Une pollution aux hydrocarbures, probablement du fioul, a été détectée dans le réseau d’assainissement de la ZAC des Grillons à Gleizé. Les substances auraient atteint le Nizerand, un cours d’eau local. Une enquête est en cours pour identifier l’auteur de cet acte.

Une forte odeur de gaz a alerté les riverains de la ZAC des Grillons à Gleizé les 18 et 19 novembre derniers. Après l’intervention des sapeurs-pompiers et des équipes techniques, il s’est avéré qu’il ne s’agissait pas de gaz mais d’hydrocarbures. Selon les premiers éléments rapportés par Le Progrès, ces substances pourraient avoir été déversées dans le réseau d’assainissement et auraient atteint le Nizerand, cours d’eau traversant la commune avant de se jeter dans la Saône.

Jusqu'à deux ans de prison et 75 000€ d'amende

Les investigations, menées par la communauté d’agglomération Villefranche Beaujolais Saône, ont orienté les soupçons vers une entreprise située dans la ZAC des Grillons. Des prélèvements et constats réalisés sur place ont confirmé l’origine de la pollution, estimée à plusieurs litres de fioul. Une plainte a été déposée pour "pollution des eaux par faute caractérisée ou violation délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence". L’enquête devra établir les responsabilités, alors que les sanctions encourues peuvent aller jusqu’à deux ans de prison et 75 000 € d’amende.