Drôme : une femme morte et plusieurs blessés suite à une rixe à l'arme blanche

Une trentenaire a été retrouvée morte poignardée et plusieurs personnes ont été blessées dimanche soir, dans la Drôme, pour une histoire de cigarettes.

Le drame est survenu dimanche soir à Saint-Vallier, dans le Nord de la Drôme, aux alentours de 20h15. À proximité d'un fast-food, une rixe a éclaté entre une vingtaine de personnes pour une banale histoire de cigarettes, relaye Le Dauphiné.

Une bande pénètre à l'intérieur de l'établissement de restauration rapide pour demander quelques cigarettes à un autre groupe présent au sein du fast-food. Celui-ci refuse et les deux groupes décident de sortir du restaurant pour en découdre.

Un individu placé en garde à vue

Lors de cette rixe, une personne sort une arme blanche et blesse plusieurs de ses opposants, jusqu'à ce qu'une femme d'une trentaine d'années, d'origine roumaine, tente de s'interposer. Atteinte par plusieurs coups de couteau, celle-ci décède quelques instants plus tard, près d'un pont situé à une dizaine de mètres du lieu du drame.

Au total, six autres personnes ont été blessées, dont deux assez sérieusement mais leurs jours ne seraient pas en danger. Toute la nuit, gendarmes et policiers se sont lancés à la recherche des protagonistes et un individu, dont on ignore encore le degré d'implication dans les faits, a été interpellé et placé en garde à vue tôt ce lundi matin.