Drôme : le Palais du facteur Cheval en lice pour le monument préféré des Français

Le monument situé dans la Drôme représentera la région Auvergne-Rhône-Alpes dans l'émission Le monument préféré des Français.

Le Palais idéal du facteur Cheval a été sélectionné pour représenter la région Auvergne-Rhône-Alpes dans l'émission Le monument préféré des Français, diffusée sur France 2. “Galvanisé par cette grande nouvelle, on vous espère nombreux à encourager l'œuvre du Facteur Cheval et voter, voter, voter !”, a déclaré l'équipe du monument sur sa page Facebook. Le vote a lieu ici.

Face au Palais idéal du facteur Cheval on retrouve : la Citadelle et le Lion de Belfort (Bourgogne-Franche-Comté), le Fort La Latte (Bretagne), le Château et les jardins de Villandry (Centre-Val de Loire), la Chapelle Impériale du Palais Fesch d’Ajaccio (Corse), le Parc du haut-fourneau U4 d’Uckange (Grand Est), la villa Cavrois (Hauts-de-France), la Sainte-Chapelle (Île-de-France), le Temple Tamoul Narassingua Péroumal (La Réunion), le Château du Champ de Bataille (Normandie), l’Arsenal de Rochefort (Nouvelle-Aquitaine), le Canal du Midi (Occitanie), le Château de Brézé (Pays de la Loire) et la cathédrale Saint-Nicolas de Nice (Provence-Alpes-Côte d'Azur).