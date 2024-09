Dans un communiqué publié ce mardi 3 septembre, l'association de quartier Gulyver dénonce les aménagements réalisés depuis plusieurs années sur la place Mazagran, dans le quartier de la Guillotière, dans le 7e arrondissement de Lyon. Selon l'association militante, ces installations sont des pansements sur une jambe de bois, qui ne permettent en rien de répondre aux problématiques liées à la présence de dealers sur la place.

Moins de deux semaines après la publication d'un premier communiqué de presse dénonçant "la programmation partisane et militante" sur la place Mazagran, l'association de quartier Gulyver persiste et signe. Cette fois, elle égrène la liste des aménagements effectués sur la place ces dernières années. Loin d'en faire l'éloge, l'association dénonce leur coût important et leur inutilité.

Réhaussement des grilles entourant le jardin partagé, remplacement de bacs à compost, modernisation de l'aire de jeux pour enfants... Depuis 2020, les aménagements de la Ville de Lyon sur la place Mazagran sont nombreux... mais complètement "inutiles" aux yeux de l'association Gulyver. Baptiste, un membre de l'association que nous avons contacté, l'assure : "dès que les aménagements de l'aide ludique ont été mis en place, les dealers y ont aussitôt caché leur marchandise".

Ces aménagements "beaucoup trop lights" à ses yeux, témoignent selon lui des priorités de la Ville de Lyon et de son manque d'intérêt pour les riverains : "ils sécurisent les jardins partagés mais pas les habitants", déplore-t-il.

A lire aussi : A Lyon, Mazagran, un échec collectif

"Passer aux choses sérieuses"

Au travers de ce nouveau communiqué, l'association Gulyver compte "dénoncer les méthodes de la ville qui n'est jamais à l'écoute des riverains". Surtout, elle espère en finir avec ces aménagements esthétiques et veut "passer aux choses sérieuses", insiste Baptiste. La principale demande du collectif étant que la place soit clôturée de toute part. Une demande qu'avait rejetée l'adjoint à la sécurité de Lyon, Mohamed Chihi, comme nous vous en parlions dans cet article du 29 septembre 2023.

Contactée, la maire du 7e arrondissement de Lyon, Fanny Dubot n'est pas étonnée des dires de l'association Gulyver et défend les installations imaginées par la majorité. "C'est réducteur de dire qu'on ne fait que des aménagements pour les plantes. Depuis 2020, on a mis en place différentes politiques, notamment au niveau sécuritaire avec l'installation de trois caméras sur la place et au niveau urbanistique, avec des aménagements qui font à chaque fois l'objet d'analyses par des spécialistes", affirme-t-elle. Des aménagements qui "fonctionnent" selon l'élue : "avant on retrouvait des seringues et des pochons de drogue sur l'aire de jeux, maintenant on n'en retrouve plus et les enfants reviennent".

Consciente que cela ne résoudra pas tout, la maire du 7e arrondissement est décidée à poursuivre de tels aménagements "pour éviter les mésusages de la place". Elle s'engage également à maintenir la présence des policiers dans le quartier pour, dit-elle, "répondre à l'humain par l'humain".