L'enseigne américaine va ouvrir sa première salle en France, du côté de Villeurbanne.

C'est un petit évènement dans le monde du fitness et des salles de sport. Anytime Fitness, première chaîne mondiale de salles de sport, a ouvert, à Villeurbanne, sa première salle en France. L'enseigne américaine a en effet ouvert le 2 septembre dernier, sa salle située au 77 boulevard de la bataille de Stalingrad.

Avec plus de 5300 centres dans 45 pays, c'est une grande première pour le groupe US. A Villeurbanne, l'établissement de 537 m2 sera accessible 24h/24 et 7j/7.

Des cours collectifs et individuels sont proposés dans cette nouvelle salle de sport. Une séance d'essai gratuite est possible pour les sportives et les sportifs désireux de tester ce tout nouveau établissement.