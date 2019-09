Drôme : l'A7 coupée suite à un double accident

Deux accidents ont eu lieu ce dimanche 8 septembre au matin sur l'A7, en même temps et au même endroit. L'autoroute est coupée dans les deux sens.

Deux accidents de la route se sont produits ce dimanche 8 septembre tôt le matin sur l'A7, dans la Drôme. Les véhicules sont entrés en collision presque simultanément et au même endroit, entre l’échangeur de Montélimar nord (n°17) et la sortie Loriol (n°16), chacun d'un côté de l'autoroute. Un décès est à déplorer ainsi que trois blessés dont un grave. Les victimes ont été transportées par les secours au centre hospitalier le plus proche.

Plusieurs véhicules sont impliqués, dont un minibus et un poids lourd. Ce dernier s'est renversé sur la route, bloquant totalement les voies en direction de Lyon et partiellement celles en direction de Marseille. Son contenu s'étant déversé sur la chaussée, les voies ne devraient être dégagées avant la mi-journée.