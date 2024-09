Une opération "préventive et pédagogique" pour sensibiliser les usagers des mobilités douces a été mise en place par les forces de l'ordre, mercredi 25 septembre, à Valence (Drôme).

Une opération des forces de l'ordre s'est déroulée à Valence, dans la Drôme, ce mercredi 25 septembre. L'objectif, sensibiliser les usagers des nouvelles mobilités douces. Et particulièrement les utilisations d'engins de déplacement personnel motorisés (EDPM, dont fait partie la trottinette électrique notamment). Ces contrôles, à titre préventif et pédagogique, ont été mis en place sur l'aire piétonne du centre-ville, dans le secteur Pôle bus, et entre le quartier de la gare et l'esplanade du Champs de mars.

"Les utilisateurs d’EDPM ayant réalisé une infraction se sont vu offrir le droit d’échapper à la sanction, en réalisant des ateliers de sensibilisation à la sécurité routière", précise dans un communiqué la préfecture de la Drôme. A noter que les contraventions, de 2e et 4e classe, concernant ces utilisateurs, sont passibles de peines d'amende allant jusqu'à 135 euros.

Des stages obligatoires plutôt que la contrenvation

Entre 10 h et 16 h, 44 contrevenants ont été intercepté par les forces de l'ordre. Parmi eux, 42 ont choisi de suivre un parcours de prévention, plutôt que de régler la contravention. Ces ateliers obligatoires, proposés par le bureau de la sécurité routière de la préfecture et Vigie Route Plus Sûre, sont au nombre de quatre : la valise alcool, le parcours alcool, un atelier pour rappeler la législation et le réactiomètre (vitesse).

La préfecture ajoute : "Les infractions constatées concernaient le défaut d’assurance (26), le port d’écouteurs (13), la circulation sur une voie interdite (9), une vitesse excessive en zone piétonne (7), le transport de passager (4), le défaut d’équipement (3) et enfin le transport d’une charge (1)".

Dans le même temps, les forces de l'ordre ont sensibilité les cyclistes et autres conducteurs d'engins motorisés volontaires. Bien qu'ils n'aient pas commis d'infraction. "Au final, plus de 80 personnes auront été sensibilisées au cours de cette opération inédite à Valence et qui a vocation à être renouvelée", conclut le communiqué.