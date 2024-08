Drôme : clap de fin ce dimanche de l'université d'été des Insoumis à Châteauneuf-sur-Isère

Comme chaque année, les personnalités politiques de gauche sont attendues au Lac à Châteauneuf-sur-Isère (Drôme). LFI tient ses "Amfis", ses Universités d'été. Elles ont débuté ce jeudi 22 et se sont terminées ce dimanche matin.

C'est aussi la rentrée pour la France Insoumise (LFI). A Châteauneuf-sur-Isère, dans la Drôme, autour du lac où les "insoumis" tiennent leurs Amfis – leur université d’été. Un rendez-vous politique annuel où les principales figures de LFI se retrouvent. Durant quatre jours, du jeudi 22 au dimanche 25 août, formations, débats, conférences, ateliers, animations culturelles, concerts, soirées et rencontres se sont ainsi succédés.

L'université d'été des Insoumis s'est achevée ce matin par le grand meeting de clôture en présence des coordinateurs du parti Mathilde Panot et Manuel Bompard, accompagnés des députés et anciens députés LFI Aurélie Trouvé, Louis Boyard, Emma Fourreau, Tematai Le Gayic, Bérenger Cernon et Nadège Abomangoli.

Porter la gauche au gouvernement avec ou sans LFI

Le mot d'ordre de cette édition 2024 est de porter le NFP au gouvernement. "Nous avons remporté les élections, a rappelé le député LFI Aurélien Lecoq à nos confrères de France Bleu Drôme. Je crois que le nombre - puisque cette édition devrait être l'une des plus grosses des 'Amfis' - et l'ensemble des personnalités qui y participent, montrent que nous sommes aujourd'hui en capacité de former un gouvernement."

Ce samedi, Jean-Luc Mélenchon a demandé au micro du JT de 13 heures de TF1, au camp présidentiel et à la droite s’ils censureraient un gouvernement Castets sans LFI. "Aux dirigeants macronistes : censureriez-vous un gouvernement de Lucie Castets, sans ministre LFI, qui appliquerait le programme du NFP ?", a t-il avancé.



Aux dirigeants macronistes : censureriez-vous un gouvernement de Lucie Castets, sans ministre LFI, qui appliquerait le programme du NFP ?



S'ils répondent non, leur refus de voir des insoumis au gouvernement n'est qu'un prétexte pour nier le résultat des élections.#AMFIS2024 pic.twitter.com/1edw50XaqM — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) August 24, 2024

