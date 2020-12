Drame en Savoie : que sait-on après le crash de l'hélicoptère ?

5 personnes sont mortes mardi soir dans un terrible crash d'hélicoptère du service aérien français à Bonvillard, à une quinzaine de kilomètres au sud-ouest d'Albertville, en Savoie. Que s'est-il passé ?

Le bilan est lourd, très lourd. Il fait état du décès de 5 personnes : 2 secouristes de la CRS Alpes, dont le commandant de l’unité, et 3 personnels du service aérien français (SAF) : 1 instructeur pilote, 1 treuilliste et 1 instructeur treuilliste. Une 6e personne a été grièvement blessée et a été transportée en urgence absolue vers l'hôpital de Grenoble.

Que s'est-il passé ?

Pour des raisons encore inconnues, un hélicoptère du service aérien français (SAF), de secours en montagne, s'est écrasé mardi soir à 1 800 mètres d'altitude.

La police nationale a précisé dans un tweet, en rendant hommage aux deux CRS Alpes décédés, qu'il s'agissait d'une mission d'entraînement de secours en montagne.

Où ça s'est passé ?

L'accident est survenu sur une façade boisée du massif du Grand Arc, à Bonvillard, à une quinzaine de kilomètres au sud-ouest d'Albertville, en Savoie. Les conditions météorologiques étaient compliquées mardi soir. La zone de l’accident est enneigée sur 40 centimètres.

