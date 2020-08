Dans le tentaculaire "dossier Grolée", la récente dissolution de la société foncière Les Docks Lyonnais, propriété d'UBS, interroge. La banque suisse aurait-elle intérêt à dissimuler des preuves possiblement compromettantes ?

In memoriam. Les Docks Lyonnais viennent de disparaître. La société foncière, au coeur de ce qu'il est convenu d’appeler le "dossier Grolée", une histoire de (très) gros sous aux enjeux politiques, juridiques, immobiliers et financiers parfois nébuleux, a été dissoute le 17 juillet dernier.

Au-delà de plus d'un siècle d'histoire lyonnaise – la société était, à l'origine, une entreprise de distribution agro-alimentaire appartenant à la famille Gontard, devenue par la suite une société foncière et financière revendue à la banque suisse UBS en 2005 –, cette dissolution, comme le greffe du tribunal de commerce peut en voir passer régulièrement, ravive un dossier qui pourrait intéresser aujourd'hui de près la justice lyonnaise.

Meccano off-shore

Petit rappel des faits. La rue Grolée, aujourd'hui propriété d'Amundi Immobilier et du Crédit Agricole Centre-Est (qui ont racheté, fin 2019, les actifs immobiliers de la rue lyonnaise au fonds souverain Abu Dhabi Fund Investment Authority pour près de 300 millions d'euros) était jusqu'en décembre 2013 propriété des Docks Lyonnais. De Lyonnaise, la société n'a que le nom, puisqu'elle est directement contrôlée par Boca Sàrl, immatriculée au Luxembourg, elle-même contrôlée indirectement par la banque suisse UBS à travers des succursales immatriculées à Jersey.

Pour être encore plus exact, Boca Sàrl est contrôlée par le fonds UBS Wealth Management – Continental European Property Fund (CEPF) – lui même filiale du fonds mère Global Property Fund (GPF) – implanté dans l’île de Jersey, au large des côtes françaises. Pour parachever cet enchevêtrement fiscal, ce fonds est détenu par l’UBS AG Jersey Branch, succursale immatriculée à Jersey de la banque suisse UBS AG, première banque mondiale de gestion de fortune. Les Docks Lyonnais ont ainsi vocation à devenir le véhicule d’investissement privilégié d’UBS-CEPF en matière immobilière.

Procédures pénales

Revenons-en à la dissolution de la foncière Les Docks Lyonnais par Boca Sàrl, donc UBS. La question aux alentours de 250 millions d'euros est de savoir pour quelles raisons UBS a "liquidé" les Docks Lyonnais. "Cette disparition vise-t-elle à faire disparaitre les preuves de fraude fiscale et de spoliation des détenteurs de part du Global Property Fund ou d’éventuels conflits d’intérêts, voire de corruption, des acteurs de ce dossier ?" s’interroge un fin connaisseur du dossier.

Les conflits d'intérêts ? Ceux de deux anciens directeurs généraux des Docks lyonnais, Christophe Fournage et Éric Pinon, qui ont créé, alors qu’ils étaient toujours en poste, une société de gestion d’actifs immobiliers, Firce Capital. Deux procédures judiciaires sont déjà en cours à Lyon : la première concerne un abus de pouvoir d’un ancien dirigeant des Docks Lyonnais, Roderick Sloan, qui n’a pas informé les administrateurs de possibles conflits d’intérêts impliquant Christophe Fournage et Éric Pinon. La seconde procédure vise ce même duo Fournage-Pinon pour abus de biens sociaux.

Pratiques fiscales

La possible fraude fiscale ? À l'été 2006, la foncière Les Docks Lyonnais adopte le statut SIIC, de manière à bénéficier du régime fiscal des sociétés d'investissement cotées et d'une exonération d'impôts pendant trois ans. Mais au tout début du mois d'août 2008, une instruction émanant de la Direction générale des finances publiques commente la réforme du code général des impôts sur la taxe de 3 % due par les sociétés qui possèdent des immeubles en France.

La lecture des documents comptables des fonds UBS ("Annual Report and Consolidated Financial Statements" pour l'année 2017) est intéressante à plus d'un titre. D'abord, on apprend que la banque est clairement au courant de l'existence d'un risque fiscal lié à une taxe de 3 %. Il est également indiqué qu'une évaluation de la probabilité de payer cette taxe a été réalisée. Le document mentionne noir sur blanc que le risque est "possible sur certaines années mais peu probable". En effet, l'administration fiscale exonère de cette taxe les sociétés qui ont un capital flottant de plus de 5 % (partie du capital d'une société cotée en bourse qui n'est pas détenue par des actionnaires stables, susceptible d'être cédée en bourse).

Société écran ?

Pour échapper à cette taxe, UBS aurait donc organisé la cession de 4,70 % du capital des Docks Lyonnais à la société irlandaise Star Compass PLC. La question que d'aucuns se posent dans ce dossier est la suivante : est-ce du vrai flottant ? Certains analystes financiers semblent franchement en douter aujourd'hui. Star Compass PLC n'est en effet pas du tout étrangère à UBS. Primo, elle possède des participations dans UBS Property Holding Conduit Limited, une filiale d'UBS, secundo, elle détient 8,5 millions de dollars de parts dans les Docks Lyonnais et tertio, elle a des administrateurs communs avec UBS Property Holding Conduit Limited et UBS Wealth Management – Global Property Fund Limited, qui n'est autre que le fonds mère de Wealth Managment – Continental European Property Fund. "En fait, Star Compass ressemble étrangement à un société écran d'UBS, à tout le moins de ses filiales" conjecture un autre lecteur du dossier.

La cerise est si grosse sur l'énorme gâteau qu'en janvier 2013, le commissaire aux comptes des Docks Lyonnais dénonce auprès du procureur de la République de Lyon la cession par UBS des 4 % du capital des Docks Lyonnais à la société irlandaise Star Compass PLC (auxquels s'ajoutent quelques autres % épars). L'auditeur en charge de la vérification des comptes de l’entreprise a agi au titre de l'article 40 du code de procédure pénale : "Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs."

Blanchiment de fraude fiscale ?

Si c'était avéré, le préjudice fiscal serait estimé à plus de 250 millions d'euros (45 millions d'exemptions de taxe sur trois ans, plus les intérêts et les pénalités) – sur l'ensemble des actifs des Docks Lyonnais, à Paris et Lyon, estimés à plus d'un milliard et demi d'euros. Pas sûr que le fisc laisse passer...

Bercy est-il au courant ? Réponse du ministère des Finances : "pas de commentaires de notre côté". En principe du ressort du seul ministère des finances, les juges lyonnais pourraient s'emparer du dossier via la nouvelle "doctrine" française du blanchiment de fraude fiscale.