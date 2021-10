Don du sang à Villeurbanne, le niveau des stocks est "critique"

Les collectes de sang se succèdent sur la commune de Villeurbanne, mais les stocks restent dangereusement bas alerte l’EFS. Une nouvelle opération est donc organisée ce mardi 26 octobre.

Au mois de septembre, les stocks de sang ont atteint un niveau "dangereusement critique" sur la commune de Villeurbanne. Depuis plusieurs semaines, l’Établissement français du sang appelle donc à une "mobilisation massive" pour remplir les stocks de poches de sang, alors les besoins des patients eux ne diminuent pas.

Après trois jours de collecte les 5, 6 et 7 octobre sur le campus universitaire de la Doua, l’EFS poursuit sa mobilisation à Villeurbanne. Une opération éphémère se déroule donc ce mardi 26 octobre sur la commune. De 15 à 19 heures, les personnes qui souhaitent donner leur sang pourront se rendre au Centre culturel et de la vie associative (CCVA) de la ville, situé 234 Cours Emile-Zola.

Le pass sanitaire pas exigé

Pour participer, il n’est pas nécessaire de présenter un pass sanitaire et il également possible d’effectuer un don avant ou après avoir été vacciné, précise l’EFS. En revanche, il est recommandé de s’inscrire à l’avance "afin de respecter les contraintes liées au contexte sanitaire et pour le confort des donneurs".