Dix ans de cirque fêtés à Vaulx-en-Velin

En 2022, le Cirque Imagine fête son 10e anniversaire à Carré de Soie. Pour l'occasion, il présente un spectacle joué durant les vacances de la Toussaint.

Depuis 2012, il a toujours été implanté à Carré de soie. Le Cirque Imagine souffle cette année ses dix bougies, et propose pour l'occasion un spectacle intergénérationnel, qui sera joué cette année avec des représentations durant les vacances d'octobre, de février et d'avril.

Baptisée Sacrée Cirque, cette création inédite se veut accessible à tous publics et varie entre prouesses acrobatiques, tours de magie, numéros aériens et jonglerie, pour proposer un univers fait de féérie, de jeu et de spontanéité. En octobre, des représentations auront lieu jusqu'au 26, à 15 h au Cirque Imagine situé avenue des Canuts à Vaulx-en-Velin.