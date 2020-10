Les lecteurs de Condé Nast Traveler ont placé Lyon à la deuxième place du classement des meilleures grandes villes du monde. Devant Sydney ou Vienne.

Renommée pour sa gastronomie, Lyon fait de plus en plus parler d'elle pour sa beauté. Un constat qui ressort, une nouvelle fois, au travers d'un sondage réalisé par le célèbre magazine américain Condé Nast Traveler auprès de ses lecteurs.

Parmi les plus de 715 000 votants, beaucoup sont tombés sous le charme de la capitale des Gaules, qui dispose selon eux d'une « atmosphère plus intime » que Paris et fait partie des incontournables pour les amateurs de voyages en raison de son « architecture époustouflante » et de « son éternelle beauté ».

Au classement des Meilleures Grandes Villes du monde, Lyon se retrouve derrière Kyoto (n°1) mais devance Singapour (n°3), Sydney (n°4) et Vienne (n°5), alors qu'aucune autre ville française n'intègre le Top 10.