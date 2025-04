Disquaire Day 2025 : découvrez les participants à Lyon 

Fête annuelle autour du vinyle, le Disquaire Day revient en 2025 ce 12 avril. Découvrez tous les participants cette année à Lyon.

Amateurs de musique ou collectionneurs de cet objet rétro de nouveau à la mode ? Le Disquaire Day est de retour ce 12 avril pour célébrer les disquaires indépendants et la fête du vinyle. Objectif : soutenir les commerçants et valoriser ce commerce essentiel à la filière musicale. Lyon Capitale vous dévoile les participants de cette édition 2025 qui proposeront plus de 260 vinyles exclusifs et collectors.

Tous les disquaires à Lyon :

DANGERHOUSE : 3 rue Thimonnier, (1er arr.)

SOFA RECORDS : 7 rue d’Algérie, (1er arr.)

TIKI VINYL STORE : 19 rue René Leynaud, (1er arr.)

LUCKY RECORDS : 6 quai de la Pêcherie, (1er arr.)

WATTS RECORDS : 3 rue des Capucins, (1er arr.)

GIBERT JOSEPH : 3 quai du Dr Gailleton, (2e arr.)

LIVITY RECORDS : 5 quai de Bondy, (5e arr.)

Le vinyle est revenu en force ces dernières années, notamment auprès des jeunes. Il est aujourd’hui le support physique le plus plébiscité. En 2024, la vente de vinyle a,en effet, pour la première fois depuis les années 1980, rapporté plus que la vente de CD.

