Deux personnes tuées dans l'incendie d'un immeuble à Lyon

L'immeuble situé au 125, route de Vienne, dans le 8e arrondissement de Lyon, a été détruit par un incendie ce samedi soir. Une femme et un enfant sont restés prisonniers des flammes.

Une explosion suivie d'un violent incendie. Quelques 75 pompiers et 27 camions ont été déployés ce samedi soir, pour venir à bout de l'incendie qui s'est déclaré, vers 20h30, au 125, route de Vienne, comme le rapporte Le Progrès. La boulangerie du rez-de-chaussée a été soufflée par le gaz. Trois passants ont été légèrement blessés par l'explosion. Ils ont été pris en charge, ainsi qu'une quatrième victime, souffrant de brûlures et intoxication légères.

Le feu s'est ensuite propagé aux étages. Un homme a sauté du bâtiment en flamme, prévenant que son enfant et sa femme, enceinte, se trouvaient dans l'immeuble. L'important dispositif déployé par les pompiers a permis de maîtriser l'incendie vers 21h30. Mais une femme et un enfant ont été retrouvés morts, prisonniers de flammes.

Le président de la métropole, David Kimelfeld a adressé ses condoléances aux proches des victimes. "C’est avec une très grande tristesse que j’ai appris le décès d’une mère et de son enfant, suite à un incendie survenu dans l’immeuble dans lequel ils vivaient à Lyon, a-t-il écrit sur sin compte Twitter J’adresse à leur proches mes plus sincères condoléances." Le député de la 1re circonscription du Rhône, Thomas Rudigoz, a également témoigné son soutien aux victimes et au riverains.

Une enquête a été ouverte pour déterminer la cause de l'explosion. La série noire continue pour les bâtiments de la route de Vienne, dont plusieurs se sont effondrés au cours des dernières années.