Deux Lyonnais prétendent au titre de champion du monde de pâté-croûte

Grand classique de la gastronomie française, le pâté-croûte verra dix cuisiniers s’affronter le 29 novembre prochain pour le titre de champion du monde de la discipline. Deux ans après la dernière édition, deux Lyonnais vont tenter de remporter le Graal de la charcuterie.

Depuis 2009, des cuisiniers de renom s’affrontent pour le titre de champion du monde de pâté-croûte. Une appellation qui faisait sourire à ses débuts, mais qui est aujourd’hui prise avec le plus grand sérieux par ses participants tant l’épreuve est relevée et le jury exigeant.

Alors après deux ans d’absence, en raison de la crise sanitaire, c’est peu dire que le retour de la compétition était attendu par les spécialistes de la discipline. Surtout dans la Capitale des Gaules où on lui voue un véritable culte, celui-ci se retrouvant sur de nombreuses tables lors des fêtes de fin d’année, car comme dit la devise du concours "Honni soit celui qui sans pâté-croûte prétend servir table loyale".

Finale à l'Abbaye Paul Bocuse

La liste des dix finalistes de cette 12e édition a été dévoilée le 21 octobre et parmi les noms des prestigieux cuisiniers en lice on retrouve deux Lyonnais : Jérémie Crauser, de la Maison Crauser et Bello, et Alexis Trolliet, de la Boucherie Trolliet. Ils seront opposés à huit autres candidats :

Frédéric Le Guen-Geffroy, CLUBTP90, Paris ;

Iulian Fistos, Restaurant La Côte d’Or**, Saulieu (21) ;

Thierry Larralde, Cantine du Troquet Dupleix, Paris ;

Olivier Nicolau, Restaurant Arraditz, Lescar (64) ;

Damien Raymond, So Good Traiteur, Divonnes les Bains (01) ;

Emeline Aubry, L’Atelier d’Emeline Aubry, Paris ;

Ange Lelièvre, Four Seasons George V, Paris ;

Olivier Horville, Maison Verot, Paris.

Pour savoir qui succédera au chef japonais Osamu Tsukamoto, vainqueur de l’édition 2019, il faudra attendre le 29 novembre et la finale qui se tiendra à l’Abbaye Paul Bocuse.