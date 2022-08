Deux jours dédiés au VTT à Courchevel les 20 et 21 août

VTT aux Gets © Valentin Ducrettet

The Cycling Event, un nouvel événement consacré au VTT est organisé les 20 et 21 août prochains à Courchevel.

La célèbre station de ski accueillera la semaine prochaine les passionnés de VTT sous toutes ses formes (VAE, , enduro et gravel) qui souhaitent s'adonner à leur sport de prédilection en profitant de ce cadre superbe et de parcours tracés spécialement pour l'occasion. Et ce en présence du Niçois Loïc Bruni, quintuple champion du monde de descente en VTT.

350 km de tracés

« 350km de parcours sécurisés, 12 trails, 3 boucles tests, des sorties encadrées par des moniteurs du cyclisme français, des rencontres avec les pilotes professionnels, randonnée gourmande, challenge, show VTT, concert... » sont au programme de ces deux journées.