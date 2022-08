Au Festival Lumière 2022, « Paris brûle-t-il ? » restauré en 4K

La 14e édition du festival Lumière dévoilera cette année une nouvelle version du classique de René Clément, selon Le Point.

Le célèbre film sorti à l'origine en France le 28 octobre 1966, a connu une "cure de jouvence" qui sera dévoilée lors du prochain festival Lumière. La 14e édition de cet événement consacré comme chaque année aux films de patrimoine, se tiendra à Lyon du 15 au 23 octobre prochain.

Selon l'hebdomadaire, la restauration de « Paris brûle-t-il? » a été "supervisée par le studio Paramount et American Zoetrope, la société de Francis Ford Coppola", et "a nécessité six mois de travaux et une patiente reconstruction, le négatif original du film ayant totalement disparu".

Un film très populaire en France

Dédié à la libération de Paris par les Alliés entre le 19 et le 25 août 1944, « Paris brûle-t-il? » est une adaptation du livre éponyme publié en 1964 par les deux journalistes Dominique Lapierre et Larry Collins.

Très populaire en France, où il avait fait 4 millions d'entrées, le film met en scène de grands acteurs français comme Jean-Paul Belmondo, Bruno Cremer, Jean-Pierre Cassel ou Alain Delon. Mais également de stars internationales telles qu'Orson Welles ou Robert Stack.