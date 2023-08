Deux guépards voient le jour au Safari de Peaugres

Deux guépardeaux, Falbala et Folky, ont vu le jour cet été au Safari de Peaugres, le plus grand parc animalier de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Les naissances se suivent au Safari de Peaugres. Après avoir enregistré l’arrivée d’un addax, d’un rhinocéros blanc, d’une hyène tachetée et de trois bongos des montagnes, le plus grand parc animalier de la région Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé la naissance de deux petits guépards cet été.

Nés en captivité au mois de juillet Falbala et Folky, sont "le fruit d'une opération de séduction délicate et longue entre Chantilly, une femelle guépard née en 2019 au Safari de Peaugres, et Akin, un mâle guépard venu du zoo du Lunaret à Montpellier", explique le Safari de Peaugres.

Un petit événement alors que le guépard est aujourd’hui placé sur la liste des espèces menacées d’extinction et apparaît comme vulnérable sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature. Depuis plus de 20 ans, environ 150 guépards sont nés sur les terres du Safari de Peaugres, aujourd'hui devenu une référence dans la reproduction du félin.