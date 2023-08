Inondée en juin, l’école Claudius-Berthelier réhabilitée pour la rentrée

Près de trois mois après l’inondation de quatre classes de l’école Claudius-Berthelier (Lyon 7e) lors d’un orage, les enfants retrouveront des salles remises en état le 4 septembre.

La lumière au bout du tunnel se dessine enfin du côté de l’école Claudius-Berthelier, qui se dresse depuis 130 ans rue Félix-Brun, dans le 7e arrondissement. Touché par une importante inondation le 3 juin, le groupe scolaire à la façade quelque peu ternie et décrépie par les années fera sa rentrée le 4 septembre après avoir fait l’objet de travaux d’urgence au cours de l’été.

Entre le 1er semestre 2024 et début 2025, Claudius-Berthelier (Lyon 7e) doit faire l'objet d'une profonde réhabilitation en site occupé. L'isolation, la toiture, les toilettes et les façades seront notamment remis en état. (Photo Hadrien Jame)

Un chantier d'ampleur prévu en 2024

Un soulagement pour sa directrice Catherine Thomasset, qui reconnaissait que "les enseignants ont vraiment eu du mal à finir l’année" après l’inondation de quatre classes à la suite d’un orage. Pendant cinq semaines, avant que ne sonne la fin de l’année, les enseignants avaient dû jongler entre les classes pour accueillir les enfants. Quand, de son côté, la direction s’était retrouvée dans une position délicate vis-à-vis de parents d’élèves désireux de voir leur progéniture accueillie dans de bonnes conditions. "Ça n’a pas été facile, nous n’avions pas suffisamment d’information et on a essayé de les transmettre au fur et à mesure", admet la directrice. Celle-ci envisage désormais d’expliquer aux parents, à la rentrée, les travaux d’urgence qui ont été réalisés et ceux, prévus de longue date, qui le seront l’année prochaine lors de la réhabilitation de l’établissement.

En attendant ce chantier de 2,8 millions d’euros, prévu en site occupé entre le 1er semestre 2024 et début 2025 et qui comporte notamment un ravalement des façades et une rénovation des toitures, des mesures ont été prises pour empêcher une nouvelle inondation. La zinguerie située entre les deux toits a ainsi été reprise afin d’éviter que l’eau ne s’accumule une nouvelle fois en cas de forte pluie et ne s’infiltre dans les classes par les tuiles. Les murs et les plafonds des quatre salles endommagées ont également été remis en état, ne reste plus qu’à remplacer le matériel électronique dégradé. Ce qui devrait être fait d’ici lundi assure la directrice.

La zinguerie située entre les deux toits a été reprise et une sorte de déversoir a été ajouté afin que l'eau ne puisse plus s'accumuler en cas de fortes pluies. (Photo Hadrien Jame)

Des inondations plus fréquentes

Les inondations survenues au mois de juin à l’école Claudius-Berthelier mettent en lumière un problème auquel la Ville de Lyon serait de plus en plus confrontée sur son patrimoine bâti. "Avec le changement climatique, les épisodes d’orages sont de plus en plus brefs et intenses, donc on a de plus en plus de problèmes d’inondations ce qui nous amène à faire des travaux d’urgence", confie Sylvain Godinot, l’adjoint en charge du patrimoine. Des chantiers de réparation que la municipalité doit mener de front avec ceux d’entretien et de rénovation de ses bâtiments, fléchés à sa Programmation pluriannuelle d’investissement.